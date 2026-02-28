PM Kisan Yojana: क्या होली से पहले आ जाएगी पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त? जानें लेटेस्ट अपडेट

आने वाले दिनों में भी बैंकिंग अवकाश का सिलसिला जारी है। एक मार्च को रविवार, इसके बाद कुछ राज्यों में क्षेत्रीय अवकाश और फिर होली के सार्वजनिक अवकाश के चलते बैंकिंग कार्य प्रभावित रहेगा। ऐसे में होली से पहले 22वीं किस्त किसानों के खातों में पहुंचने की संभावना बेहद कम नजर आ रही है। सबसे अहम बात यह है कि केंद्र सरकार ने अभी तक 22वीं किस्त की तारीख को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। बिना पूर्व सूचना और प्रशासनिक तैयारी के इतनी बड़ी राशि का ट्रांसफर किया जाना संभव नहीं माना जाता।