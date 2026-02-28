PM Kisan Yojana: क्या होली से पहले आ जाएगी पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त? जानें लेटेस्ट अपडेट

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। फाइल फोटो- पत्रिका
PM Kisan Yojana: राजस्थान के किसानों की नजरें एक बार फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त पर टिकी हैं। फरवरी खत्म होने के बावजूद 22वीं किस्त जारी नहीं होने से किसानों में उत्सुकता और इंतजार दोनों बढ़ गए हैं, वहीं होली से पहले राहत मिलने की उम्मीद अब कम होती दिख रही है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों को हर चार महीने में 2-2 हजार रुपए की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजी जाती है। पिछली यानी 21वीं किस्त 19 नवंबर 2025 को जारी की गई थी, जिसका लाभ देशभर के करीब 9 करोड़ से अधिक किसानों को मिला था। इसके बाद से किसान 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं।
फरवरी में चार महीने की अवधि पूरी होने के कारण यह उम्मीद जताई जा रही थी कि इसी महीने 22वीं किस्त जारी हो जाएगी। हालांकि 28 फरवरी तक भी सरकार की ओर से किस्त जारी करने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई। महीने के आखिरी दिन बैंक अवकाश होने और लगातार पड़ रही छुट्टियों के कारण भी किस्त जारी होने की संभावना कमजोर मानी जा रही है।
आने वाले दिनों में भी बैंकिंग अवकाश का सिलसिला जारी है। एक मार्च को रविवार, इसके बाद कुछ राज्यों में क्षेत्रीय अवकाश और फिर होली के सार्वजनिक अवकाश के चलते बैंकिंग कार्य प्रभावित रहेगा। ऐसे में होली से पहले 22वीं किस्त किसानों के खातों में पहुंचने की संभावना बेहद कम नजर आ रही है। सबसे अहम बात यह है कि केंद्र सरकार ने अभी तक 22वीं किस्त की तारीख को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। बिना पूर्व सूचना और प्रशासनिक तैयारी के इतनी बड़ी राशि का ट्रांसफर किया जाना संभव नहीं माना जाता।
