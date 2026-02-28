PM Modi Ajmer Visit: राजस्थान के विकास को लगेंगे पंख, पीएम मोदी ने अजमेर से दी 16,686 करोड़ की सौगात, यहां जानें सब कुछ

इसी तरह जयपुर में 286 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से सांगानेर फ्लाईओवर से चौरड़िया पेट्रोल पंप होते हुए मालपुरा गेट तक एलिवेटेड रोड, जोधपुर शहर में महामंदिर से अखल्या चौराहे तक 1,243 करोड़ रुपए की लागत से चार लेन एलिवेटेड रोड तथा बारां जिले में 322 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से मालबमोरी-मांगरोल-बारां राज्य राजमार्ग का शिलान्यास भी किया गया। स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल के अपने संकल्प की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री ने नोनेरा वृहद पेयजल परियोजना के 1,021 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाले चार पैकेज और परवन अकावद वृहद पेयजल परियोजना के 2,247 करोड़ रुपए की लागत वाले पांच पैकेजों की आधारशिला रखी।