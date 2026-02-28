PM Modi Holi Gift : पीएम मोदी ने बांदीकुई से जयपुर तक 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का किया लोकार्पण, जानें इसकी खासियतें

इसी तरह जयपुर में 286 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के सांगानेर फ्लाईओवर से चौरड़िया पेट्रोल पम्प होते हुए मालपुरा गेट तक एलीवेटेड रोड, जोधपुर शहर में महामंदिर से अखल्या चौराहे तक एक हजार 243 करोड़ रुपए की लागत से चार लेन एलीवेटेड रोड एवं बारां जिले में 322 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के मालबमोरी-मांगरोल-बारां राज्य राजमार्ग का शिलान्यास भी किया गया।