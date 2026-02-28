28 फ़रवरी 2026,

शनिवार

अजमेर

PM Modi Rajasthan Visit : ‘कांग्रेस अब INC नहीं, MMC – यानी मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस’, PM मोदी का बड़ा हमला, यहां देखें संबोधन की बड़ी बातें 

प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि राजस्थान की यह तस्वीर केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि की ओर बढ़ता एक ठोस कदम है।

5 min read
Google source verification

अजमेर

image

Nakul Devarshi

Feb 28, 2026

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अजमेर की धरा से राजस्थान के विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का आह्वान किया। अपने ओजस्वी संबोधन में उन्होंने जहाँ 16,686 करोड़ रुपये की सौगातों को प्रदेश की प्रगति का आधार बताया, वहीं 'डबल इंजन' सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए युवाओं को नियुक्ति पत्र और बेटियों को एचपीवी वैक्सीन का 'सुरक्षा कवच' सौंपा।

प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि राजस्थान की यह तस्वीर केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि की ओर बढ़ता एक ठोस कदम है।

प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूरे देश में लगातार हार रही है और गुस्से में वो इसका बदला भारत को बदनाम करके ले रही है। कभी कांग्रेस INC यानी Indian National Congress थी। लेकिन अब INC नहीं बची है, आज वो INC के बजाय MMC यानी मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस हो चुकी है।

प्रधानमंत्री संबोधन-- बड़ी बातें

  • अजमेर आस्था और शौर्य की धरती है। यहां तीर्थ भी है और क्रांतिवीरों के पदचिन्ह भी हैं। अभी कल ही मैं इजराइल की यात्रा को पूरा करके भारत लौटा हूं। राजस्थान के सपूत मेजर दलपत सिंह के शौर्य को इजराइल के लोग आज भी गौरव से याद करते हैं।
  • मुझे भी इजराइल की संसद में मेजर दलपत सिंह जी के शौर्य को नमन करने का सौभाग्य मिला। राजस्थान के वीर बांकुरों की इजराइल के हाइफा शहर को आजाद कराने में जो भूमिका थी, मुझे उसका गौरव गान करने का अवसर मिला है।
  • कुछ समय पहले ही राजस्थान में भाजपा की डबल इंजन सरकार को 2 साल पूरे हुए हैं। मुझे संतोष है कि आज राजस्थान विकास के नए पथ पर अग्रसर है।
  • विकास के जिन वायदों के साथ भाजपा सरकार आपकी सेवा में आई थी, उन्हें तेजी के साथ पूरा कर रही है। और आज का दिन विकास के इसी अभियान को तेज करने का दिवस है। थोड़ी देर पहले यहां राजस्थान के विकास से जुड़ी करीब 17 हजार करोड़ रुपये की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है।
  • सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा हर क्षेत्र में नई शक्ति जुड़ रही है। ये सारे प्रोजेक्ट राजस्थान की जनता की सुविधा बढ़ाएंगे और राजस्थान के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा करेंगे।
  • भाजपा की डबल इंजन सरकार लगातर युवाशक्ति को सशक्त कर रही है। 2 साल पहले तक राजस्थान से भर्तियों में भ्रष्टाचार और पेपर लीक की ही खबरें चमकती रहती थी, आती रहती थी। अब राजस्थान में पेपर लीक पर लगाम लगी है, दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो रही है। 1- युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे
  • आज यहां इसी मंच से राजस्थान के 21,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे गए हैं। ये बहुत बड़ा बदलाव आया है। मैं इस बदलाव के लिए, नई नौकरियों के लिए, विकास के सभी कामों के लिए राजस्थान के आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं।
  • आज वीरांगनाओं की इस धरती से मुझे देशभर की बेटियों के लिए एक अहम अभियान शुरू करने का अवसर मिला है।अजमेर से HPV vaccination अभियान शुरू हुआ है। ये अभियान देश की नारीशक्ति को सशक्त करने की दिशा में अहम कदम है।
  • हम सब जानते हैं कि परिवार में जब मां बीमार होती है, तो घर बिखर सा जाता है। अगर मां स्वस्थ है, तो परिवार हर संकट का सामना करने में सक्षम रहता है। इसी भाव से भाजपा सरकार में महिलाओं को संबल देने वाली अनेक योजनाएं चलाई हैं।
  • भाजपा की डबल इंजन सरकार राजस्थान की विरासत और विकास दोनों को साथ लेकर चल रही है। हम सब जानते हैं कि अच्छी सड़क, अच्छी रेल और हवाई सुविधा सिर्फ सफर आसान नहीं करती, वो पूरे इलाके की किस्मत बदल देती है।जब गांव-गांव तक अच्छी सड़क पहुंचती है, तो किसान अपनी फसल सही दाम पर बेच पाता है, व्यापारी आसानी से अपना सामान बाहर बेच पाते हैं।
  • अजमेर-पुष्कर की पर्यटन की ताकत कौन नहीं जानता। अच्छी कनेक्टिविटी का पर्यटन पर सबसे अच्छा असर पड़ता है।जब सफर आसान होता है, तो ज्यादा लोग घूमने आते हैं। जब पर्यटक ज्यादा आते हैं, तो स्वाभाविक है कि होटल चलते हैं, ढाबे चलते हैं, राजस्थान के कारीगरों का बनाया हुआ सामान बिकता है, गाइड को काम मिलता है। यानी एक पर्यटक कई परिवारों की रोजी-रोटी बन जाता है। इसी सोच के साथ हमारी सरकार राजस्थान में आधुनिक कनेक्टिविटी पर बहुत बल दे रही है।
  • मैं आज आप लोगों से एक और बात कहने आया हूं। हाल ही में दिल्ली में दुनिया का सबसे बड़ा AI सम्मेलन हुआ, इसमें दुनिया के अनेक देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्री आए थे। दुनिया की बड़ी-बड़ी कम्पनियां और उनके कर्ता-धर्ता एक छत के नीचे इकट्ठे हुए थे। सबने खुले मन से भारत की प्रशंसा की।
  • आपको इस बात का गर्व हुआ। लेकिन हताशा और निराशा में डूबी, लगातार पराजय के कारण थक चुकी कांग्रेस ने क्या किया, ये आप सबने देखा है। दुनिया भर के मेहमानों के सामने कांग्रेस ने देश को बदनाम करने को कोशिश की। इन्होंने विदेशी मेहमानों के सामने देश को बेइज्जत करने के लिए पूरा ड्रामा किया। कांग्रेस पर बड़ा बयानी हमला कांग्रेस पर बड़ा बयानी हमला
  • कांग्रेस पूरे देश में लगातार हार रही है और गुस्से में वो इसका बदला भारत को बदनाम करके ले रही है। कभी कांग्रेस INC यानी Indian National Congress थी। लेकिन अब INC नहीं बची है, आज वो INC के बजाय MMC यानी मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस हो चुकी है।
  • इतिहास गवाह है कि मुस्लिम लीग भारत से नफरत करती थी। इसलिए मुस्लिम लीग ने देश बांट दिया। आज कांग्रेस भी वही कर रही है। माओवादी भी भारत की समृद्धि, हमारे संविधान और हमारे सफल लोकतंत्र से नफरत करते हैं, ये घात लगाकर हमला करते हैं। कांग्रेस भी घात लगाकर देश को बदनाम करने के लिए कहीं भी घुस जाती है। कांग्रेस के ऐसे कुकर्मों को देश कभी माफ नहीं करेगा।
  • देश को बदनाम करना, देश की सेनाओं को कमजोर करना, कांग्रेस की पुरानी आदत रही है। यही कांग्रेस है, जिसने हमारी सेना के जवानों को वर्दी और हथियारों तक के लिए तरसा कर रखा था। ये वही कांग्रेस है, जिसने सालों तक हमारे सैनिक परिवारों को OROP से वंचित रखा था। ये वही कांग्रेस है, जिसके जमाने में विदेशों से होने वाले रक्षा सौदों में बड़े बड़े घोटाले होते थे।
  • बीते 11 वर्षों में भारत की सेना ने हर मोर्चे पर, आतंकियों पर, देश के दुश्मनों पर करारा प्रहार किया है। हमारी सेना हर मिशन, हर मोर्चे पर विजयी रही। सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर ऑपेरशन सिंदूर तक वीरता का लोहा मनवाया। लेकिन, कांग्रेस के नेताओं ने इसमें भी दुश्मनों के झूठ को ही आगे बढ़ाया। देश के लिए जो भी शुभ है, जो भी अच्छा है, जो भी देशवासियों के भला करने वाला है, कांग्रेस उस सब का विरोध करती है। इसलिए, देश आज कांग्रेस को सबक सीखा रहा है।
  • राजस्थान में धूप की कोई कमी नहीं। अब यही धूप सामान्य मानवी के घर की बचत और कमाई का साधन बन रही है। और इसमें बहुत बड़ी भूमिका है... प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की। इस योजना में राजस्थान का भाग्य बदलने की ताकत है।
  • विकसित राजस्थान से विकसित भारत के मंत्र पर हम लगातार काम कर रहे हैं। आज जिन योजनाओं पर काम शुरू हुआ है, वो विकसित राजस्थान की नींव को और अधिक मजबूत करेंगी। जब राजस्थान विकसित होगा, तो यहां के हर परिवार का जीवन समृद्ध होगा।

Updated on:

28 Feb 2026 01:14 pm

Published on:

28 Feb 2026 12:44 pm

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / PM Modi Rajasthan Visit : 'कांग्रेस अब INC नहीं, MMC – यानी मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस', PM मोदी का बड़ा हमला, यहां देखें संबोधन की बड़ी बातें 

अजमेर

राजस्थान न्यूज़

Patrika Site Logo

