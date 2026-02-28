PM Modi Rajasthan Visit : राजस्थान की धरती से प्रधानमंत्री लॉन्च करेंगे ये ‘वैक्सीन’ कैंपेन, कैंसर को देगी मात !  

अजमेर/जयपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के अजमेर से देश की स्वास्थ्य क्रांति के एक नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं। 'स्वस्थ नारी, सशक्त भारत' के संकल्प के साथ पीएम देशभर में 'मानव पेपिलोमा वायरस' (HPV) टीकाकरण अभियान को हरी झंडी दिखाएंगे। इस अभियान का मुख्य केंद्र 14 वर्ष की किशोरियां हैं, जिन्हें अब सरकारी केंद्रों पर यह जीवन रक्षक टीका पूरी तरह मुफ्त लगाया जाएगा।



बता दें कि ह्यूमन पैपिलोमावायरस (HPV) एक आम यौन संचारित संक्रमण (STI) है, जिसके 100 से अधिक प्रकार होते हैं यह त्वचा-से-त्वचा के संपर्क से फैलता है और अधिकतर मामलों में लक्षण नहीं दिखाता, लेकिन यह जननांगों में मस्से और सर्वाइकल सहित अन्य कैंसर (गर्भाशय ग्रीवागलेगुदा) का कारण बन सकता है। टीकाकरण और नियमित स्क्रीनिंग से इसे रोका जा सकता है।