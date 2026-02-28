28 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

PM Modi Rajasthan Visit : राजस्थान की धरती से प्रधानमंत्री लॉन्च करेंगे ये ‘वैक्सीन’ कैंपेन, कैंसर को देगी मात !  

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अजमेर की पावन धरा से देश की करोड़ों बेटियों के सुरक्षित भविष्य के लिए एक युगांतकारी शुरुआत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अजमेर पहुँचने से ठीक पहले ट्वीट कर इस 'ऐतिहासिक पल' की घोषणा की है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Nakul Devarshi

Feb 28, 2026

अजमेर/जयपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के अजमेर से देश की स्वास्थ्य क्रांति के एक नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं। 'स्वस्थ नारी, सशक्त भारत' के संकल्प के साथ पीएम देशभर में 'मानव पेपिलोमा वायरस' (HPV) टीकाकरण अभियान को हरी झंडी दिखाएंगे। इस अभियान का मुख्य केंद्र 14 वर्ष की किशोरियां हैं, जिन्हें अब सरकारी केंद्रों पर यह जीवन रक्षक टीका पूरी तरह मुफ्त लगाया जाएगा।

बता दें कि ह्यूमन पैपिलोमावायरस (HPV) एक आम यौन संचारित संक्रमण (STI) है, जिसके 100 से अधिक प्रकार होते हैं यह त्वचा-से-त्वचा के संपर्क से फैलता है और अधिकतर मामलों में लक्षण नहीं दिखाता, लेकिन यह जननांगों में मस्से और सर्वाइकल सहित अन्य कैंसर (गर्भाशय ग्रीवागलेगुदा) का कारण बन सकता है। टीकाकरण और नियमित स्क्रीनिंग से इसे रोका जा सकता है।

क्या है HPV वैक्सीन और यह क्यों है 'लाइफ सेवर'?

सर्वाइकल कैंसर भारत में महिलाओं में होने वाला दूसरा सबसे आम कैंसर है। हर साल लगभग 80,000 महिलाएं इसकी चपेट में आती हैं और करीब 42,000 अपनी जान गंवा देती हैं।

  • लक्ष्य: यह टीका HPV टाइप 16 और 18 से सुरक्षा प्रदान करता है, जो 80% से अधिक कैंसर मामलों के लिए जिम्मेदार हैं।
  • प्रभावशीलता: वैज्ञानिक साक्ष्यों के अनुसार, यदि यह टीका सही उम्र (9-14 वर्ष) में लग जाए, तो यह कैंसर को रोकने में 90% से 100% तक प्रभावी है।

अभियान का स्वरूप: राजस्थान से पूरे देश में गूँज

प्रधानमंत्री ने अजमेर को इस भव्य लॉन्चिंग के लिए चुना, जो राजस्थान के लिए गौरव की बात है।

  • पात्रता: वर्तमान चरण में 14 साल की आयु वाली लगभग 1.15 करोड़ बेटियों को यह टीका लगाया जाएगा।
  • मिशन मोड: अगले 90 दिनों तक यह अभियान 'मिशन मोड' में चलेगा, जहाँ आयुष्मान आरोग्य मंदिरों और जिला अस्पतालों में रोजाना टीकाकरण होगा।
  • U-WIN पोर्टल: कोविड की तर्ज पर इस टीके का रिकॉर्ड भी U-WIN डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रखा जाएगा।

'गार्डासिल-4' (Gardasil 4) का सुरक्षा कवच

निजी अस्पतालों में इस टीके की एक डोज की कीमत 4,000 से 5,000 रुपये तक होती है, लेकिन पीएम मोदी की इस पहल के बाद अब यह गरीब से गरीब परिवार की बेटी को भी सरकारी अस्पताल में बिल्कुल मुफ्त मिलेगा। भारत सरकार ने 'गावी' (Gavi) के सहयोग से इसकी पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की है।

अजमेर में सौगातों की बौछार

वैक्सीन लॉन्च के साथ ही प्रधानमंत्री ने राजस्थान को बुनियादी ढांचे का 'मेगा गिफ्ट' भी देंगे:

  • सड़क एवं एक्सप्रेसवे: बांदीकुई-जयपुर 4-लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे और अमृतसर-जामनगर कॉरिडोर के प्रमुख खंडों का उद्घाटन।
  • पीने का पानी: नोनेरा और परवन-अकावड़ पेयजल परियोजनाओं का शिलान्यास, जिससे हाड़ौती और पूर्वी राजस्थान की प्यास बुझेगी।
  • रोजगार का उपहार: 21,863 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपकर 'रोजगार उत्सव' मनाया गया।

"बेटियों के स्वास्थ्य में कोई कोर-कसर नहीं"

प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया है कि उनकी सरकार का लक्ष्य महिलाओं को केवल सशक्त बनाना नहीं, बल्कि उन्हें स्वस्थ जीवन का अधिकार देना भी है। यह वैक्सीन अभियान आने वाले दशकों में भारत की लाखों माताओं-बहनों को कैंसर के दर्द से बचाएगा।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Politics : ‘राहुल गांधी ने किया शिलान्यास, इसलिए भजनलाल सरकार ने अटकाया काम’, आखिर किस बड़े प्रोजेक्ट पर कांग्रेस-BJP आमने-सामने? 
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

28 Feb 2026 10:43 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / PM Modi Rajasthan Visit : राजस्थान की धरती से प्रधानमंत्री लॉन्च करेंगे ये ‘वैक्सीन’ कैंपेन, कैंसर को देगी मात !  

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Muhana Mandi : मुहाना थोक मंडी में आल बिके आलू-प्याज सस्ते, दामों में चल रही कमी

जयपुर

Rajasthan New Road: राजस्थान में मिसिंग लिंक सड़कों के लिए 500 करोड़ रुपए अतिरिक्त, 900 करोड़ से इन जिलों में बनेंगी नई सड़कें

Rajasthan Road Big Update
जयपुर

Rajasthan News : मेट्रो से लेकर एलिवेटेड रोड तक, सीएम भजनलाल ने जयपुर के लिए कर दीं ये 4 बड़ी घोषणाएं

जयपुर

Heart Attack in Children : राजस्थान में 9 साल की मासूम खेलते-खेलते मरी, डॉक्टर ने बताया- बच्चों में हार्ट अटैक के ये लक्षण ना करें अनदेखा

Heart attack in children, Heart attack in children in India, 9 year old girl dies in Rajasthan, Pediatric Cardiology,
स्वास्थ्य

PM Modi Rajasthan Visit : 'एपस्टीन से भी बड़ी है उदयपुर फाइल्स', प्रधानमंत्री दौरे से ऐन पहले कांग्रेस का 'बड़ा धमाका'

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.