28 फ़रवरी 2026,

शनिवार

जयपुर

Rajasthan New Road: राजस्थान में मिसिंग लिंक सड़कों के लिए 500 करोड़ रुपए अतिरिक्त, 900 करोड़ से इन जिलों में बनेंगी नई सड़कें

Rajasthan Missing Link Roads: सीएम भजनलाल ने मिसिंग लिंक सड़कों के लिए 500 करोड़ रुपए के अतिरिक्त प्रावधान की घोषणा की।

8 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anil Prajapat

Feb 28, 2026

Rajasthan Road Big Update

राजस्थान में मिसिंग लिंक सड़कों के लिए 500 करोड़ के अतिरिक्त प्रावधान की घोषणा। फोटो: पत्रिका

Rajasthan Roads Big Announcement: जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधानसभा में वित्त एवं विनियोग विधेयक पर बोलते हुए सड़कों को लेकर कई घोषणाएं की। सीएम भजनलाल ने मिसिंग लिंक सड़कों के लिए 500 करोड़ रुपए के अतिरिक्त प्रावधान की घोषणा की। साथ ही कहा कि 900 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से सड़क निर्माण, चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं पुल निर्माण कार्य कराए जाएंगे।

सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमने बजट में मिसिंग लिंक के लिए 600 करोड़ रुपए और नॉन पेचेबल सड़कों के लिए एक हजार 400 करोड़ रुपए की घोषणा की थी। अब सरकार मिसिंग लिंक सड़कों के लिए अतिरिक्त 500 करोड़ रुपए और उपलब्ध कराएगी, ताकि ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों की कनेक्टिविटी बेहतर हो सके। इस फैसले से जर्जर और अधूरी सड़कों के काम में तेजी आने की उम्मीद है।

900 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से इन जिलों में बनेंगी सड़कें

1. कोटा एवं बूंदी जिले की विभिन्न मिसिंग लिंक सड़कों के कार्य-कोटा, बूंदी: 70 करोड़ रुपए
2. सिरवल-भीमाणा-दानवरली-बीजापुर-बलवना-जवाई बांध-सुमेरपुर सड़क (30 किमी)-पाली: 20 करोड़ रुपए
3. मादा और मोरखा के बीच पुलिया निर्माण कार्य-पाली: 4 करोड़ रुपए
4. एस.एच-91 सांगवाडा गलियाकोट से भीलूडा वाया घोटाद सड़क चौड़ाईकरण (10 किमी.) (सागवाड)-डूंगरपुर: 8 करोड़ रुपए
5. लालास से सांगलिया जाने वाले रास्ते पर डामर सड़क निर्माण कार्य (सांगलिया)-सीकर: 3 करोड़ रुपए
6. गाडाखेडा-शाहपुर-श्यामपुरा मैनाना-पालोता-बुहाना सड़क का चौडाईकरण एवं सुदृढीकरण कार्य जिसकी चौडाई 5.50 मी (12.5 किमी): 9 करोड 98 लाख रुपए
7. बदरिका से खरगपुर होते हुए उत्तर प्रदेश सीमा तक सड़क एवं उटंग नदी पर पुलिया निर्माण-धौलपुर: 3 करोड़ रुपए
8. रामगढ से जाम्बुखण्ड घुणी होते हुए कांठडी तक डामर सड़क मय पुलिया निर्माण (आसपुर)- डूंगरपुर: 7 करोड़ रुपए
9. कीकासर से गराबदेसर जिला बीकानेर वाया कंवलासर 0/0 किमी. से 17/0 किमी. की मिंसिंग लिंक सड़क निर्माण - बीकानेर: 6 करोड़ 80 लाख रुपए
10. गुमानपुरा से बावडी का बास वाया पृथ्वीपुरा तक सड़क का चौडाईकरण (4.50 किमी) (बस्सी)-जयपुर: 6 करोड़ 78 लाख रुपए
11. किशनगढ़ रेनवाल सीमा से ग्राम पचार, सीकर सीमा तक सड़क चौड़ाईकरण हेतु (4 किमी) (फूलेरा)-जयपुर: 7 करोड रुपए
12. देवलिया से खजुरी (5 किमी), धोलिया से कुण (4 किमी), सागडा बस स्टेण्ड से रावतबोर (5 किमी), बेडास से कादमा (3 किमी), आजणी से आडावेला अग्गड वाया सरवानिया (5 किमी) के सड़क निर्माण (धरियावद)-प्रतापगढ़: 5 करोड़ रुपए
13. अमानीपुरा (दांतारामगढ़) से मुण्डली, जयपुर सीमा तक वायां पिपडी तलाई (चक राजपुरा सीमा, गोडिया नाडा, दादरवालों की ढाणी, करड, बाल्यास) सड़क कार्य (14 किमी) (दांतारामगढ़)-सीकर: 11 करोड़ 90 लाख रुपए
14. रामपुरा से डाबड़ी धीर सिंह तक डामर सड़क चौड़ाईकरण एवं सुदृढिकरण कार्य (10 किमी)-झुन्झुनू: 7 करोड़ 50 लाख रुपए
15. सिरोही-कालन्द्री-रामसीन सड़क का चौड़ाईकरण कार्य (6 किमी.)-सिरोही: 6 करोड़ रुपए
16. सड़क निर्माण कार्य एवं प्रोटेक्शन वॉल राजौर रोड से उदय मीणा के मकान की ओर होते हुए बन्धन का पुरा तक (1 किमी.) (टोडाभीम)-करौली: 70 लाख रुपए
17. काछोली से पंचदेवल 3/800 पर आरसीसी पुलिया निर्माण (पिण्डवाडा आबू)-सिरोही: 4 करोड़ 50 लाख रुपए
18. झांकर जनापुर मार्ग पर चेनेज 0/900 पर पुलिया निर्माण (पिण्डवाडा आबू)-सिरोही: 3 करोड़ रुपए
19. माना की ढाणी से कोटडी धायलान सडक निर्माण कार्य वाया केरपुरा, रामपुरा, बरसिंहपुरा, अगलोई, गोविन्दपुरा, धीरजपुरा, दादिया रामपुरा में आदि विभिन्न सड़कों का निर्माण (खंडेला)-सीकर: 15 करोड़ रुपए
20. एमडीआर-336 किमी-98/0 से 105/0 गांगडतलाई से आंनदपुरी में सड़क निर्माण (7 किमी) (बागीदौरा)- बांसवाड़ा: 10 करोड़ रुपए
21. काला कोटा (एमडीआर 114) से जिला सीमा कोटपुतली तक सड़क का चौड़ाईकरण (3.70 किमी.) (नीम का थाना)-सीकर: 9 करोड़ 36 लाख रुपए
22. खेजड़ों के बास से बौहरा भैरूजी, कुहाडा बुजुर्गा से जूनिया, मेहरू से मान्दोलाई, भांवता से सनोदिया, दाबडदुम्बा से मुडिया वाया रघुनाथपुरा, शुभदण्ड से सनोदिया सड़क, नीमेडा से बैरवा की ढाणी पंवालिया रोड़, कृपालु भैरू से वन का खेडा, रतवाई से खेडूल्या, खेडूल्या खुर्द से सारू का बास, रतवाई से केरली वाया बालाजी, पीपल्यिा से रायथला, मालूणी से महाराजपुरा, केरिया से देशमा, कुराड से वापुन्दा, प्रतापपुरा गणेशपुरा सड़क विभिन्न सड़कों का निर्माण कार्य (मालपुरा)-टोंक: 25 करोड़ रुपए
23. मौर से पंवालिया, सोटवाडा से मौरला, बरोल से सांस, टोडारायसिंह केकडी रोड़ से भगवानपुरा, बासेडा श्रीरामनगर से मौरला, बस्सी से काकलवाड़ा, बरोल से वापून्दा, मौरला से सोडवाडा, लावा चबराना सड़क से कुटका, कलमण्डा से मालूणी, एसएच-101 से सिन्धोलिया माताजी मन्दिर, सम्पर्क सड़क चांदसेन, कृपाल भैरू से महेरू, पंवालिया से भीमगढ, एसएच-101 से रामपुरा बास बागडी सड़क का नवीनीकरण कार्य (मालपुरा)-टोंक: 10 करोड़ रुपए
24. श्रीमाधोपुर में विभिन्न मिसिंग लिंक सडको के निर्माण कार्यों-सीकर: 10 करोड़ रुपए
25. टोल रोड स्टेट हाईवे संख्या-13 शाहपुरा से अजीतगढ़ को 7 मीटर से 10 मीटर चौडाईकरण (16 किमी) (श्रीमाधोपुर)- सीकर: 25 करोड़ रुपए
26. बस्सी से सल्लाडा तक सड़क चौडाईकरण एवं सुदृढिकरण कार्य (8 किमी)-सलूम्बर: 8 करोड़ रुपए
27. खण्ड़ार की क्षतिग्रस्त सड़कों के नवीनीकरण का कार्य सवाई माधोपुर: 20 करोड़ रुपए
28. नयाबोरिया में सूकली नदी पर पुल निर्माण (धरियावद)-प्रतापगढ़: 5 करोड़ रुपए
29. सालरिया से नाडोल सडक (8.5 किमी) (मारवाड़ जंक्शन)-पाली: 8 करोड़ 50 लाख रुपए
30. भोली खेडा से पाटिया खेडा चौराहा तक सड़क चौडाईकरण (22 किमी) (कुम्भलगढ़)-राजसमंद: 22 करोड़ रुपए
31. बनास नदी पर गोगाथला से माउ मार्ग पर कॉजवे निर्माण कार्य-राजसमंद: 13 करोड़ 75 लाख रुपए
32. बिदियाद बस स्टेशन से लाडोली-नान्दोली-धानधोली-ततारपुरा-कुचीपुला तक सडक (26 किमी) (परबतसर-मकराना)- डीडवाना-कुचामन: 15 करोड़ रुपए
33. चिडियानाथ जी की समाधि कच्ची सड़क को पक्की करने का कार्य (3.70 किमी) (जैतारण)-ब्यावर: 5 करोड़ रुपए
34. जिला सीमा सुरपुरा-लिलियां खाखडकी-इन्दावड-मोकला-लाम्बा जाटान-बासनी सेजा-टूकलिया-गोटन ओडीआर-32 तक सड़क निर्माण (30 किमी) (मेडता)-नागौर: 25 करोड़ रुपए
35. सावनभादौ से कनवास के रास्ते पर अरू नदी पर पुलिया निर्माण का कार्य (सांगोद)-कोटा: 2 करोड़ रुपए
36. जायल में विभिन्न मिसिंग लिंक सड़कों के निर्माण कार्य नागौर: 10 करोड़ रुपए
37. बोरावड़ हरिजन बस्ती बालाजी मन्दिर से बिदियाद वाया कोलाडूंगरी सड़क का सौन्दर्यकरण एवं चौड़ाईकरण (6 किमी.) (मकराना)- डीडवाना-कुचामन: 4 करोड़ 20 लाख रुपए
38. जैतारण में विभिन्न सड़क निर्माण कार्य-ब्यावर: 10 करोड़ रुपए
39. मानसगांव, पंचायत मानसगांव गोपीलाल यादव जी के खेत से बावडी के हनुमान जी तक सड़क निर्माण कार्य (3 किमी.) (लाड़पुरा)-कोटा: 2 करोड़ रुपए
40. रामराजपुरा, पंचायत मानसगांव में रामराजपुरा से भीमपुरा माताजी तक सड़क (3.80 किमी) (लाड़पुरा)-कोटा: 3 करोड़ 80 लाख रुपए
41. दधवाड़ा से चौपड़ों की ढ़ाणी होते हुए नोखा चांदावता से शिव गांव तक डामर सड़क निर्माण कार्य (20 किमी.) (खींवसर)-नागौर: 5 करोड़ 40 लाख रुपए
42. प्रेमनगर ठाकुर जी के मंदिर प्रताप नाडा से एनएच-62 से लिंक होते हुए सहकारी बैंक (बस स्टैंड) खींवसर से होते हुए महावीर स्वामी जैन मंदिर सोडों की ढ़ाणी होते हुए इन्दोकिया भोमिया जी होते हुए हमीराणा तक सड़क निर्माण (16 किमी.) (खींवसर)-नागौर: 5 करोड रुपए
43. मेगा हाईवे सोइन्तरा से 125 एनएच 38 मील सड़क का चौडाईकरण (18 किमी) (शेरगढ़)-जोधपुर: 22 करोड़ 50 लाख रुपए
44. चौपासनी से चौखा 0/0 से 7/00 सड़क चौड़ाईकरण (7 किमी) (लूणी)-जोधपुर: 14 करोड़ रुपए
45. सम्पर्क सड़क पोपावास से मेघलासिया तक का निर्माण कार्य (4 किमी) (लूणी)-जोधपुर: 1 करोड़ 50 लाख रुपए
46. विभिन्न ग्रामीण सडकों के नवीनीकरण एवं निर्माण कार्य-करौली: 10 करोड़ रुपए
47. डाबरा-खिरखिड़ा-बालौती (बालौती-हनुमानजी मंदिर) तक सड़क निर्माण (8 किमी) (सपोटरा)-करौली: 8 करोड़ रुपए
48. सुरपुरा से माल सिंह की सिड कानसिंह की सिड एनएच 11 तक चौडाईकरण कार्य (14 किमी)-फलौदी: 12 करोड़
49. झालरापाटन में विभिन्न मिसिंग लिंक सड़कें-झालावाड़: 30 करोड़ रुपए
50. नवलगढ़ में विभिन्न मिसिंग लिंक सड़कों के कार्य-झुन्झुनू: 10 करोड़ रुपए
51. एमडीआर राजनौता सड़क से मण्डा, कैरोड़ी होते हुए एमडीआर 188 तक सड़क चौड़ाईकरण (6.5 किमी) (विराटनगर) - कोटपूतली-बहरोड़: 7 करोड़ 56 लाख रुपए
52. तख्तगढ से पादरली नारवणा- कवराड़ा वलदरा-मालगढ़ - नोरवा - भाद्राजून तक सड़क निर्माण कार्य (50 किमी) (आहोर)-जालोर: 25 करोड़ रुपए
53. मुख्य सड़क वैर-बयाना से सफेद महल तक नई 4 लेन सड़क (पैर)-भरतपुर: 5 करोड़ रुपए
54. किता से सितोड़ाई सड़क (6 किमी) जैसलमेर: 2 करोड़ 40 लाख रुपए
55. सावलोर बस स्टेण्ड से तारातरा मठ तक सड़क चौड़ाईकरण (7 किमी) (चोहटन)-बाड़मेर: 7 करोड़ रुपए
56. चाकसू में विभिन्न सडक निर्माण कार्य (चाकसू)-जयपुर: 10 करोड़ रुपए
57. एसएच-12 भोजपुरा से खेडा बालाजी तक सड़क चौड़ाईकरण का कार्य (11 किमी) (दूदू)-जयपुर: 14 करोड़ रुपए
58. रातुसर से लुकसा जोहड़ तक सड़क निर्माण कार्य (7 किमी) (तारानगर)-चूरू: 3 करोड़ रुपए
59. औंडघाटा (महवा) से भैरोंजी का स्थान घाटा कुतकपुर सड़क निर्माण (11 किमी) (महवा)- दौसा: 13 करोड़ रुपए
60. भांकरोटा खुर्द से झाग स्टैंड बगरू तक सड़क चौड़ाईकरण (5 किमी) (बगरू)-जयपुर: 4 करोड़ रुपए
61. खासोली से ढ़ाढर सड़क निर्माण (9 किमी) चूरू: 3 करोड़ 50 लाख रुपए
62. धूतों के कुंड (कालू रोड) से राजासर बीकान तक सड़क निर्माण कार्य (1.5 किमी) (सरदारशहर)-चूरू: 60 लाख रुपए
63. एनएच 148 से डोब वाया पीपली पातलवास, कोलीवाडा (एमडीआर 145) सड़क का चौडाईकरण एवं सुदृढीकरण (10 किमी) (लालसोट) दौसा: 12 करोड़ रुपए
64. सीतसर से चाचीवाद में मिसिंग लिंक सड़क निर्माण (3 किमी) (रतनगढ़)-चूरू: 1 करोड़ 20 लाख रुपए
65. गणपति मंदिर गामडा बामणिया से प्रजापत मोहल्ला होते हुए रंगथौर वाया तलाईयाफला नवीन डामर सडक निर्माण (3 किमी) (सागवाड़ा)- डूंगरपुर: 1 करोड़ 80 लाख रुपए
66. कोठारी नदी पर नारायण खेड़ा से लाखाहोली के मध्य पुलिया निर्माण (सहाड़ा)-भीलवाड़ा: 4 करोड़ रुपए
67. बलियाखेडा नदी पर पुलिया निर्माण (जहाजपुर) -भीलवाड़ा: 15 करोड़ रुपए
68. हरपालिया में श्री हरपालेश्वर महादेव मंदिर मेला स्थान तक 2 लेन सड़क (0.6 किमी) (चौहटन)-बाड़मेर: 72 लाख रुपए
69. कारटिया गांव से आशापुरा मंदिर तक 2 लेन सड़क (0.8 किमी) (चौहटन)-बाड़मेर: 96 लाख रुपए
70. चौहटन धनाऊ संपर्क सड़क से गोगाजी का मंदिर (हरदानपुरा) तक 2 लेन सड़क (0.8 किमी) (चौहटन)-बाड़मेर: 1 करोड़ 20 लाख रुपए
71. सम्पर्क सड़क अटरू सिटी ओडीआर-06 (3.5 किमी) (अटरू)-बारां: 12 करोड़ 25 लाख रुपए
72. भवरगड़ से नाहरगढ़ नदी पर पुलिया निर्माण (किशनगंज) बारां: 15 करोड़ रुपए
73. किशनगंज में विभिन्न सड़क निर्माण-बारां: 5 करोड़ रुपए
74. रमणीया-धीरा-सेला-कुंडल-पादरू-मोतीसिंह-जालोर सिणधरी सड़क चौडाईकरण का कार्य (25 किमी) (सिवाना)-बालोतरा: 25 करोड़ रुपए
75. महुआ से मानपुरा तक सीसी सडक निर्माण (5 किमी) (माण्डलगढ़)-भीलवाड़ा: 10 करोड़ रुपए
76. मेघावास (मण्डली) टोल से मण्डली-कोरणा-आगोलाई तक सडक को मुख्य जिला सड़क (एमडीआर) के रूप में क्रमोन्नयन (17 किमी) (पचपदरा)-बाड़मेर
77. सिहानिया से लुभानी सियागों की ढाणी तक नवीन सडक निर्माण कार्य (6 किमी) (चौहटन)-बाड़मेर: 2 करोड 40 लाख रुपए
78. चारणखेड़ी हनुमान जी के स्थान से काचन के कुएं से केरवालिया लिंक सड़क निर्माण (6 किमी) (अटरू)-बारां: 4 करोड़ 50 लाख रुपए
79. कडैयाहाट से गोडियामेहर, ग्राम खालकपुरा से खजूरी, ग्राम गणेशपुरा से कालातालाब तक सड़क निर्माण कार्य (12.5 किमी) (छबड़ा)-बारां: 10 करोड़ रुपए
80. एन एच 148 डी से चम्बल पम्प हाउस से ग्रिड होते हुए एसएच-52 टोल प्लाजा तक बाइपास सडक निर्माण कार्य (शाहपुरा)-भीलवाडा: 27 करोड़ रुपए
81. राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र में विभिन्न सड़कों के कार्य-अलवर: 10 करोड़ रुपए
82. छोटीसादड़ी मेन रोड से धोबडघाटी तक, कुशालपुरा से झातला तक, देवगढ़ से केसरपुरा तक, पूनावली से निकुम्भ तक, सेठवाना से जालमपुरा, लोठियाना से सांगरिया, बडवल से नालेश्वर महादेव मन्दिर तक, अचलपुरा से नई आबादी मोग्या बस्ती तक, नन्नाणा से मानजी का गुडा तक, रतनपुर से आक्या तक मिसिंग लिंक सड़क निर्माण कार्य (25 किमी.) (बड़ी सादड़ी)-चित्तौड़गढ़: 10 करोड़ रुपए
83. जैतपुर (राईका चक)- शेरपुरा-19 एमकेडी नवीन सम्पर्क सड़क निर्माण (लूणकरणसर)-बीकानेर: 8 करोड़ 50 लाख रुपए
84. जोधपुर-विनायक-सोजत बराखान-भीम (एसएच-54) तक सड़क किमी. 19/500 से 23/700 (4.20 किमी)-ब्यावर: 8 करोड़ 40 लाख रुपए
85. सूरजपोल गेट से मसूदा रोड़ तक 4 लेन सड़क किमी. 0/00 से 0/900-ब्यावर: 1 करोड़ 50 लाख रुपए
86. अजरका से गोगा मंदिर होते हुए सिरोइकलां तक सड़क निर्माण कार्य (2 किमी) (मुण्डावर)-खैरथल-तिजारा: 80 लाख रुपए
87. बेहरोज से हरिनाथ मंदिर वाया इमली की ढाणी सड़क निर्माण कार्य (2 किमी.) (मुण्डावर)-खैरथल-तिजारा: 90 लाख रुपए
88. मैनपुर से सुखदेव मंदिर की ओर सड़क निर्माण कार्य (1.5 किमी) (मुण्डावर)-खैरथल तिजारा: 70 लाख रुपए
89. छोटीसादडी में प्रमुख सडक मार्ग सडक मार्ग निम्बाहेडा-करथाना-बडोलीघाटा-शाहबाद-मांगरोल चौराहा-टीलाखेडा-भुज्या खेडी-उंखलिया-फाचर सोलंकी-मायरा-ठीकरिया-अरनिया पंथ से एनएच 76 तक को मुख्य जिला सड़क में क्रमोन्नयन (23.80 किमी.) (निम्बाहेड़ा)-चित्तौड़गढ
90. छोटीसादड़ी में प्रमुख सड़क करजूमोड़ (एसएच 15)-उदपुरा-साठोला-उन्दावला-रामाखेड़ा-भैरवी-पीलीखेड़ा-कालाखेत चौराहा-देवकमाता चौराहा धोलापानी से एनएच 113 तक मुख्य जिला सड़क (एम. डी.आर) में क्रमोन्नयन (20 किमी.) (निम्बाहेड़ा)-प्रतापगढ़
91. कठूमर से डेहरा मोड (वाया मसारी, भरीथल होते हुए अटारी) सड़क का चौड़ाईकरण (18 किमी) (कठूमर, नदबई)-अलवर, भरतपुर: 22 करोड़ रुपए
92. अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त विभिन्न पुलिया एवं सड़क निर्माण कार्य (केकड़ी)-अजमेर: 30 करोड़ रुपए
93. अरथुना हनुमान राष्ट्रीय धरोहर देव स्थान के विकास हेतु सौंदर्यीकरण सड़क एवं अन्य कार्य (गढ़ी)- बांसवाड़ा: 1 करोड़ रुपए
94. घाटोल में ग्राम पंचायत बडलिया के ग्राम वाका से अरनिया चाप नदी पर पुलिया निर्माण (गढ़ी)-बांसवाड़ा: 10 करोड़ रुपए
95. हमीरपुर से हरसोरा वाया बामनवास तक सडक चौडाईकरण एवं सुदृढीकरण (12 किमी) (बानसूर)-कोटपूतली-बहरोड़: 15 करोड़ 50 लाख रुपए
96. नारायणपुर रोड (एन. एच.-52) से अलवर रोड (एमडीआर-25) चौड़ाईकरण एवं सुद्धढ़ीकरण कार्य (3 किमी) (बानसूर)-कोटपूतली-बहरोड: 4 करोड़ 50 लाख रुपए
97. एसएच 14 अलवर-बहरोड़-नारनौल सडक के भाग कृषि उपज मण्डी बहरोड़ से लेकर नारनौल मोड बहरोड़ तक सड़क निर्माण कार्य (3) किमी.) (बहरोड़)-कोटपूतली-बहरोड़: 1 करोड़ 20 लाख रुपए
98. बहरोड़ कुण्ड़ सड़क एसएच 111 से महतावास होते हुये चिताडुंगरा सड़क की ओर (8 किमी) कोटपूतली-बहरोड़: 11 करोड़ रुपए
99. सी.सै.स्कूल कुण्डल्या से जैतपुर ब्राह्मणान गोविन्दपुरा से गोपालपुरा होते हुए भौमिया बाबा के स्थान से रायपुरा/किशोरी तक सड़क निर्माण कार्य (7 किमी.) (थानागाजी)-अलवर: 3 करोड़ 50 लाख रुपए
100. गढ़बसई से धूणीनाथ जी महाराज तक सड़क निर्माण कार्य, खण्ड थानागाजी तक सड़क निर्माण (3 किमी.) (थानागाजी)- अलवर: 1 करोड़ 50 लाख रुपए
101. नयागाँव बोलका सी.सै. स्कूल से धमरेड बालाजी महाराज मंदिर होते हुए मीणाबास धर्मपुरा होते हुए मालीबास गुर्जरों का बॉस होते हुए बोरेटा धर्मपुरा डांगरवाडा से धौलान टहला राजगढ़ एसएच. 25 तक सड़क निर्माण कार्य (11 किमी.) (थानागाजी)- अलवर: 5 करोड़ रुपए
102. ऊपनी से पुन्दलसर तक मिसिंग लिंक सड़क का निर्माण (12 किमी.) (डूंगरगढ़)-बीकानेर: 4 करोड़ 80 लाख रुपए
103. धीरदेसर चोटियान से मोमासर तक मिसिंग लिंक सड़क का निर्माण कार्य (12 किमी) (डूंगरगढ़)-बीकानेर: 4 करोड़ 80 लाख रुपए
104. कुंतासर से रेवाडा तक सड़क नवीनीकरण (2.20 किमी) (डूंगरगढ़)-बीकानेर: 40 लाख रुपए
105. बीकानेर-रतनगढ़ खण्ड रेल मार्ग पर गांव दुलचासर से भोजास जाने वाले रास्ते के मध्य आरयूबी (किमी 410/0-1) (डूंगरगढ़)-बीकानेर: 6 करोड़ रुपए
106. नोखा गांव से सुरपुरा तक मिसिंग लिंक सड़क का निर्माण (12 किमी) (नोखा)-बीकानेर: 4 करोड़ 50 लाख रुपए
107. ओराई नदी पर स्थित भुंगडिया-फुसरिया रोड़ पर पुलिया निर्माण-चित्तौड़गढ़: 6 करोड़ रुपए
108. पहुंना बाई पास सड़क (6 किमी.) (कपासन)-चित्तौड़गढ़: 10 करोड़ रुपए
109. एनएच 162ए से धारता वाया लदाना खेमपुरा तक सड़क चौड़ाईकरण एवं सुदृढीकरण कार्य (9 किमी) (मावली)-उदयपुर: 12 करोड़ रुपए
110. विकास नगर से सीतारामपुरा अण्डरपास, नांगलकलां से रेलवे फाटक, भूतेडा गुडलिया सडक से किशनमानपुरा, किशनमानपुरा सडक से नेतडो की ढाणी तक, बालाजी मंदिर आष्टी से जूनसिया सड़क, स्टेडियम से स्टेशन रोड गोविन्दगढ़, नर्सरी से घाटी तक महारकलां, किरत सिंह का बास से लक्ष्मीनारायण के मकान तक, हीरा का बास से खेता की ढाणी तक, रींगस सड़क से रीको तक, जलिन्द्रो की ढाणी से कालाडेरा सड़क कार्य (17 किमी.) (चौमूं)- जयपुर: 7 करोड़ रुपए
111. गुवारडी से प्रागपुरा, पेट्रोल पम्प से प्रागपुरा सड़क, चन्दवाजी सड़क से बिरदीचन्द सरपंच की ढ़ाणी, खोजो की ढ़ाणी से सबलपुरा, हाडौता स्टेण्ड से रामेश्वर के मकान तक, मानपुरा सड़क से कुमावतों के श्मशान, विमलपुरा सड़क से रूड़जी की ढ़ाणी, गीदा का बास से किशनमानपुरा सड़क वाया कुमावतों की ढ़ाणी, शिव मंदिर से आष्टी, भूतेड़ा सड़क से कमलेश एपीपी के मकान, समरपुरा से भरियाला तक, चारणवास से सारड़ीवालों की ढाणी तक सड़क निर्माण (18.50 किमी.) (चौमूं)-जयपुर: 8 करोड़ रुपए

