Rajasthan News: राजस्थान में यहां 60 फीट चौड़ी होगी सड़क, 80 से ज्यादा मकान-दुकानों पर चलेगा बुलडोजर, 15 दिन का अल्टीमेटम

नगर निगम के एक्सईएन भरत कुमार ने बताया कि गोलपुरा रोड को 60 फीट चौड़ा करने के लिए 80 मकानों को तोड़ने का नोटिस जारी किया गया है। सड़क चौड़ी होने के बाद वर्षों से चली आ रही जलभराव की समस्या खत्म हो जाएगी। अतिक्रमण हटाने के बाद पहले चरण में नाला निर्माण होगा। इसके बाद 60 फीट चौड़ी नई सड़क ​बनाई जाएगी। सड़क निर्माण में करीब चार करोड़ रुपए की लागत आएगी।