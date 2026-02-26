26 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भरतपुर

Deeg Murder: दहेज के लिए पति ने पत्नी को मार डाला, बहन-भाई और मां ने दिया साथ, अब कोर्ट ने सुनाई ये सजा

Murder For Dowry: डीग में दहेज प्रताड़ना से जुड़ी एक गंभीर मामले में अदालत ने अहम फैसला सुनाया है। पत्नी की मौत के लिए दोषी पाए पति को कोर्ट ने 7 साल के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा दी।

2 min read
Google source verification

भरतपुर

image

Akshita Deora

Feb 26, 2026

rajasthan police

प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका

Dowry And Harassment Case: जिला एवं सेशन न्यायालय ने बुधवार एक अहम फैसले में दहेज प्रताड़ना से परेशानी में महिला की मौत के मामले में आरोपी महिला के पति को दहेज हत्या के दुष्प्रेरण का दोषी करार मानकर आरोपी को 7 साल का कारावास सहित पचास हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।

लोक अभियोजक राकेश खण्डेलवाल ने बताया कि न्यायालय में चार्ज शीट दायर के बाद न्यायालय में अभियोजन की ओर 19 गवाहों के न्यायालय में बयान लेखबद्ध कराए गए, वहीं 26 दस्तावेज न्यायालय में प्रदर्शित की गए। जिला एवं सेशन न्यायाधीश हेमराज गौड ने दनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अभियुक्त बलराम को 7 वर्ष का कठोर कारावास एवं 50
हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

राजस्थान सरकार की ओर से लोक अभियोजक राकेश खण्डेलवाल ने पैरवी की तथा परिवादी की ओर से हरिकृष्ण शर्मा, देवेन्द्र सिंह सिनसिनवार ने पैरवी की। परिवादी भगवान दास ने 29 अगस्त 2017 को पुलिस थाना खोह में रिपोर्ट दर्ज कर बताया कि उसकी पुत्री माया की शादी गांव खोह में बलराम के साथ और दूसरी पुत्री शकुन्तला की शादी सतीश के साथ हुई थी।

शादी के बाद अभियुक्त बलराम एवं उसकी मां लच्छो देवी, बहन गीता, भाई विनोद उसकी दोनों पुत्रियों के साथ मारपीट कर उन्हे तंग व परेशान करते थे, साथ ही दहेज में एक मोटर साईकिल और एक लाख इक्यावन हजार रूपए की मांग करते थे। माया को उक्त लोगों ने मारपीट कर घर से निकाल दिया, जो परिवादी के पास रहने लगी।

27 अगस्त 2017 को खोह के मौजूदा व्यक्तियों के साथ बात कर अभियुक्त बलराम व सतीश राजीनामा करके स्वयं की जिम्मेदारी पर उसकी पुत्री माया को खोह लिवाकर ले गए। 28 अगस्त 2017 को उसके लडके रामकुमार के फोन पर किसी व्यक्ति ने सूचना दी कि माया को मुलजिमानों ने जान से मार दिया है, जिस पर परिवादी व उसका पुत्र व गांव के मौजूदा लोग खोह पहुंचे, जहां उसकी पुत्री माया को खोह में बलराम व उसकी मां लच्छो, बहन गीता व भाई विनोद ने जान से खत्म करके उसकी लाश को फर्श पर पटक रखा था।

ये भी पढ़ें

‘पत्नी के अपने ही जीजा से संबंध, फिर बच्चा हुआ…’ हाईकोर्ट ने पति की याचिका खारिज कर लगाया 50 हजार का जुर्माना
जयपुर
Rajasthan HC Child with Mother and Biological Father Jija Is not Illegal Detention Husband Fined 50 Thousand

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

26 Feb 2026 11:18 am

Hindi News / Rajasthan / Bharatpur / Deeg Murder: दहेज के लिए पति ने पत्नी को मार डाला, बहन-भाई और मां ने दिया साथ, अब कोर्ट ने सुनाई ये सजा

बड़ी खबरें

View All

भरतपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान के बहुचर्चित हत्याकांड के दोषी की मौत, कोर्ट ने 18 तारीख को सुनाई थी उम्रकैद की सजा

Mohit alias Monu
भरतपुर

Vastu Tips: जानें घर में आने वाले अच्छे दिन और खुशियों के संकेत, जिनसे बढ़ेगी समृद्धि और सौभाग्य

Positive Vastu Signs, Wealth and Prosperity, Financial Gains in Vastu,
धर्म/ज्योतिष

ICAS Academy : भरतपुर जिले को मिल सकता एक बड़ा तोहफा, खुलेगा राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण संस्थान!

Bharatpur district may get a big gift a national level training institute will be opened!
भरतपुर

Bharatpur Crime : भरतपुर में एक महिला की जिंदगी का बड़ा संकट बना उसका पति, मामला जानेंगे तो उड़ जाएंगे आपके होश

Bharatpur a woman husband became a big threat to her life you will be shocked to know matter
भरतपुर

'थाने चल तेरे से काम है'… आधी रात थाने में लड़की ले आए पुलिसवाले… और, गुस्साए SP ने ऐसे लगाया दिमाग ठिकाने

भरतपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.