Bharatpur: ‘थाने चल तेरे से काम है’… आधी रात थाने में लड़की ले आए पुलिसवाले… और, गुस्साए SP ने उठाया सख्त कदम

राजस्थान के भरतपुर जिले में एक अजीब ही मामला सामने आया है। भरतपुर के एसपी दिगत आनंद ने पुलिस थाने के दो सिपाहीयों को बर्खास्त कर दिया है और उनके खिलाफ जांच बिठा दी गई है। मामला बेहद ही संवेदनशील है। दरअसल दोनों पुलिसकर्मी अपने साथ नजदीक के ही एक गांव की लड़की को जबरन थाने ले आए थे वह भी रात के समय। गांव के लोगों ने जब थाने का घेराव किया, एक शख्स ने वीडियो भी बनाया। उसे पीटा गया। इस पूरे मामले की जानकारी जब थानाधिकारी को मिली तो उच्च अफसरों को भी सूचना दी गई। मामला भुसावर थाने का है। पूरे मामले का एक वीडियो भी सामने आया है।