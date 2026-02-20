Bharatpur Encroachment : भरतपुर में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान, व्यापारियों ने किया विरोध, आयुक्त ने चेताया

कुम्हेर गेट मंडी के गेट के सामने चारों ओर लगे खोखों को भी नगर निगम की ओर से जब्त किया गया। वहीं मुखर्जी नगर जाने वाले रास्ते पर सब्जी व्यापारियों की ओर से सड़क पर कब्जा कर लिए जाने से रोजाना जाम की समस्या बनी रहती थी। अधिकारियों ने इस मार्ग को अतिक्रमण मुक्त कराया और वहां भी सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान मंडी के सामने टूटे नाले की स्थिति का निरीक्षण किया गया।