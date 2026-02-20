20 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भरतपुर

Bharatpur Encroachment : भरतपुर में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान, व्यापारियों ने किया विरोध, आयुक्त ने चेताया

Bharatpur Encroachment : भरतपुर नगर निगम की ओर से गुरुवार को कुम्हेर गेट चौराहे से लेकर मथुरा बाइपास तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। भरतपुर नगर निगम आयुक्त श्रवण विश्नोई ने कहा अतिक्रमण और गंदगी बर्दाश्त नहीं है।

2 min read
Google source verification

भरतपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Feb 20, 2026

भरतपुर में अतिक्रमण हटाने के दौरान सामान ले जाते निगम कर्मी। फोटो पत्रिका

Bharatpur Encroachment : भरतपुर नगर निगम की ओर से गुरुवार को कुम्हेर गेट चौराहे से लेकर मथुरा बाइपास तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान स्थानीय व्यापारियों के विरोध के बीच सड़क पर लगे खोखे, टिनशेड और ठेलों को हटाया गया तथा कई अतिक्रमण सामग्री जब्त की गई। अभियान के साथ सफाई कार्य भी किया गया और जहां ज्यादा गंदगी थी वहां अग्निशमन वाहन से धुलाई कराई गई।

स्वच्छता सर्वेक्षण 2025-26 के तहत चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत नगर निगम की टीम ने डीग रोड़ और कुम्हेर गेट मंडी क्षेत्र में कार्रवाई की गई। सड़क पर रखे खोखे और टिनशेड हटवाए गए। कचौड़ी, सब्जी और अन्य सामान की ठेलियों को भी सड़क से हटाया गया, ताकि यातायात सुचारू हो सके।

नाराज व्यापारी का विरोध, नगर निगम को पहले सूचना देनी चाहिए थी

अतिक्रमण हटाने के दौरान एक चाय के खोखे वाले व्यापारी ने विरोध किया और आरोप लगाया कि नगर निगम को पहले सूचना देनी चाहिए थी। इसको लेकर बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए। हालांकि नगर निगम अधिकारियों ने स्थिति को संभालते हुए कार्रवाई जारी रखी।

खोखों को नगर निगम ने किया जब्त

कुम्हेर गेट मंडी के गेट के सामने चारों ओर लगे खोखों को भी नगर निगम की ओर से जब्त किया गया। वहीं मुखर्जी नगर जाने वाले रास्ते पर सब्जी व्यापारियों की ओर से सड़क पर कब्जा कर लिए जाने से रोजाना जाम की समस्या बनी रहती थी। अधिकारियों ने इस मार्ग को अतिक्रमण मुक्त कराया और वहां भी सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान मंडी के सामने टूटे नाले की स्थिति का निरीक्षण किया गया।

अतिक्रमण और गंदगी बर्दाश्त नहीं - नगर निगम आयुक्त

नगर निगम आयुक्त श्रवण विश्नोई ने मौके पर ही ठेकेदार को बुलाकर नाले का निर्माण और मरम्मत कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण और गंदगी किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और शहर को स्वच्छ व व्यवस्थित बनाने के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा। अभियान के दौरान नगर निगम की सफाई टीम, अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद थे।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Farmers : बंजर जमीन में भी ‘सोना’ उगलता है ये औषधीय पौधा, राजस्थान में किसान इसकी खेती से कर सकते हैं लाखों की कमाई
जयपुर
Rajasthan Farmers can earn lakhs Rupees this medicinal plant Drumstick produces gold even in barren land

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

20 Feb 2026 10:24 am

Hindi News / Rajasthan / Bharatpur / Bharatpur Encroachment : भरतपुर में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान, व्यापारियों ने किया विरोध, आयुक्त ने चेताया

बड़ी खबरें

View All

भरतपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Diya Kumari Announcements : दीया कुमारी की 3 बड़ी घोषणाएं, भरतपुर की ये सड़कें होंगी फोरलेन, जनता को मिलेगी राहत

Rajasthan Finance Minister Diya Kumari 3 big announcements for Bharatpur these roads will now be four-lane public providing relief
भरतपुर

Bharatpur: मर जाऊंगा या मार दूंगा…, महिला से संबंध बनाने का डाला दबाव, रात को घर में घुसकर दे दी धमकी

AI Photo
भरतपुर

Bharatpur Accident: भरतपुर में दिल दहला देने वाला हादसा, 4KM तक वाहन के बोनट पर लटका रहा युवक; दर्दनाक मौत

Bharatpur Road Accident
भरतपुर

Panchayati Raj elections: राजस्थान में पंचायत चुनावों से पहले निर्वाचन आयोग का बड़ा फैसला, लगेगा झटका

Panchayat elections, Panchayat elections in Rajasthan, Rajasthan Panchayat elections, Panchayat election date, Election Commission, voter list, Panchayat election voter list, civic elections, civic elections in Rajasthan, civic election voter list, पंचायत चुनाव, पंचायत चुनाव इन राजस्थान, राजस्थान पंचायत चुनाव, पंचायत चुनाव डेट, निर्वाचन आयोग, मतदाता सूची, पंचायत चुनाव मतदाता सूची, निकाय चुनाव, निकाय चुनाव इन राजस्थान, निकाय चुनाव मतदाता सूची
भरतपुर

Rajasthan News: खाद्य सुरक्षा योजना को लेकर बड़ी खबर, बच्चों के जन्म और शादी के बाद अब नहीं अटकेगा राशन

Food Security Scheme, Food Security Scheme in Rajasthan, Rajasthan Food Security Scheme, Food Security Scheme Latest News, Food Security Scheme Update News, Food Security Scheme Today News, Bharatpur News, खाद्य सुरक्षा योजना, खाद्य सुरक्षा योजना इन राजस्थान, राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना, खाद्य सुरक्षा योजना लेटेस्ट न्यूज, खाद्य सुरक्षा योजना अपडेट न्यूज, खाद्य सुरक्षा योजना टुडे न्यूज, भरतपुर न्यूज, Ration Card, How to make Ration Card, Ration Card News, राशन कार्ड, राशन कार्ड कैस बनाएं, राशन कार्ड न्यूज
भरतपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.