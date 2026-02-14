14 फ़रवरी 2026,

शनिवार

भरतपुर

Rajasthan News: खाद्य सुरक्षा योजना को लेकर बड़ी खबर, बच्चों के जन्म और शादी के बाद अब नहीं अटकेगा राशन

Food Security Scheme Update : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन कार्ड में छूटे सदस्यों के नाम जोड़ने की प्रक्रिया फिर शुरू हो गई है। अब पात्र परिवार विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर नए सदस्यों को शामिल करा सकेंगे।

भरतपुर

image

Rakesh Mishra

Feb 14, 2026

Food Security Scheme, Food Security Scheme in Rajasthan, Rajasthan Food Security Scheme, Food Security Scheme Latest News, Food Security Scheme Update News, Food Security Scheme Today News, Bharatpur News, खाद्य सुरक्षा योजना, खाद्य सुरक्षा योजना इन राजस्थान, राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना, खाद्य सुरक्षा योजना लेटेस्ट न्यूज, खाद्य सुरक्षा योजना अपडेट न्यूज, खाद्य सुरक्षा योजना टुडे न्यूज, भरतपुर न्यूज, Ration Card, How to make Ration Card, Ration Card News, राशन कार्ड, राशन कार्ड कैस बनाएं, राशन कार्ड न्यूज

खाद्य सुरक्षा योजना। फाइल फोटो- पत्रिका

भरतपुर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (एनएफएसए) के तहत चयनित परिवारों के राशन कार्ड में जो सदस्य अब तक जुड़ने से शेष रह गए थे, उनके नाम अब जोड़े जा सकेंगे। इसके लिए विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन की सुविधा शुरू कर दी गई है। सरकार की ओर से यह प्रक्रिया पुन: शुरू किए जाने से हजारों परिवारों को राहत मिलेगी, जिनके यहां बच्चों का जन्म हुआ है या विवाह के बाद परिवार में नए सदस्य जुड़े हैं।

जिला रसद अधिकारी पवन अग्रवाल ने बताया कि जारी निर्देशों के अनुसार परिवार का कोई भी सदस्य विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। शेष सदस्यों के नाम जनआधार एपीआई के माध्यम से राशन कार्ड में जोड़े जाएंगे। यदि जुड़ने वाले सदस्य के नाम पर एलपीजी गैस कनेक्शन है तो उसकी एलपीजी आईडी का विवरण भी आवेदन में दर्ज किया जा सकेगा। आवेदन जिला रसद अधिकारी, विकास अधिकारी अथवा अधिशासी अधिकारी के स्तर से अनुमोदित होने के बाद संबंधित सदस्य का नाम खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ा जाएगा।

ई-केवाईसी कराना अनिवार्य

इसके बाद 90 दिनों के भीतर सभी नए जुड़े सदस्यों की ई-केवाईसी कराना अनिवार्य होगा, ताकि उन्हें योजना का लाभ निर्बाध रूप से मिल सके। यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है, इसलिए पात्र लाभार्थियों को अनावश्यक रूप से ई-मित्र केंद्रों पर जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस व्यवस्था का उद्देश्य आमजन को सुविधा देना और पारदर्शिता बढ़ाना है। साथ ही जिला रसद अधिकारियों को अपने अधीनस्थ प्रवर्तन स्टाफ को इस प्रक्रिया का प्रशिक्षण देने और इसका व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि काफी समय से यह सुविधा बंद थी, जिसे सरकार ने अब पुन: चालू कर दिया है। इससे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र लाभार्थियों को समय पर पूरा अनाज और अन्य सामग्री प्राप्त करने में सुविधा होगी।

यह बोले डीएसओ

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत चयनित परिवारों के राशन कार्ड में शेष रह गए सदस्यों के नाम जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके लिए विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। जिन परिवारों में बच्चों का जन्म हुआ है या विवाह के बाद नए सदस्य जुड़े हैं, वे निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन कर सकते हैं। पात्रता की जांच के बाद संबंधित सदस्यों को राशन कार्ड में जोड़ा जाएगा।

  • पवन अग्रवाल, जिला रसद अधिकारी, भरतपुर

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

शहर की खबरें:

बड़ी खबरें

