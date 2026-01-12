Ration E-KYC: अचानक बंद हो गया राशन, विभाग ने इन कार्डों पर रोका गेहूं का वितरण, जानें वापस कैसे होगा चालू?

Rajasthan News: डिजिटल राशनिंग व्यवस्था के तहत अब खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों के लिए नई मुसीबत खड़ी हो गई है। कस्बे सहित जिलेभर में ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जहां परिवार का राशन अचानक बंद हो गया है। जांच करने पर सामने आया कि जिन राशन कार्डों में 5 वर्ष के बच्चों की ई-केवाईसी पूरी नहीं हुई है। विभाग ने उन राशन कार्डों पर गेहूं का वितरण रोक दिया है।