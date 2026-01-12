Ration E-KYC: अचानक बंद हो गया राशन, विभाग ने इन कार्डों पर रोका गेहूं का वितरण, जानें वापस कैसे होगा चालू?

फोटो: पत्रिका
Rajasthan News: डिजिटल राशनिंग व्यवस्था के तहत अब खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों के लिए नई मुसीबत खड़ी हो गई है। कस्बे सहित जिलेभर में ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जहां परिवार का राशन अचानक बंद हो गया है। जांच करने पर सामने आया कि जिन राशन कार्डों में 5 वर्ष के बच्चों की ई-केवाईसी पूरी नहीं हुई है। विभाग ने उन राशन कार्डों पर गेहूं का वितरण रोक दिया है।
राशन डीलर के पास सफलतापूर्वक फिंगर प्रिंट लगने के अगले ही दिन राशन कार्ड पुन: सक्रिय हो जाएगा। सिस्टम में कार्ड चालू होते ही उपभोक्ता अपने हिस्से का बकाया गेहूं प्राप्त कर सकेंगे।
विभागीय अधिकारियों ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे समय रहते बच्चों का आधार अपडेट करवा लें ताकि राशन वितरण में किसी प्रकार की बाधा न आए।
अगर आपके परिवार का भी राशन बंद हो गया है, तो उपभोक्ता सबसे पहले नजदीकी आधार केंद्र पर जाकर संबंधित बच्चों का आधार कार्ड अपडेट करवाएं। आधार अपडेट होने के बाद कम से कम 4 से 5 दिन का इंतजार करें ताकि डाटा सर्वर पर अपडेट हो सके। इसके पश्चात राशन की दुकान पर जाकर बच्चे का बायोमेट्रिक (फिंगर प्रिंट) लगवाएं।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अनुसार राशन कार्ड में शामिल प्रत्येक सदस्य का आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य है। छोटे बच्चों के मामले में अक्सर आधार कार्ड पुराने होने या बायोमेट्रिक अपडेट न होने के कारण ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती है। इसके चलते पीओएस मशीन पर परिवार का राशन बंद या अपात्र प्रदर्शित होने लगता है।
जितेन्द्र कुमार, कार्यवाहक जिला रसद अधिकारी
