Jhalawar Accident: भीषण सड़क हादसे में बहन के सामने भाई की दर्दनाक मौत, बेटे का इलाज करवाने जा रही थी अस्पताल

हादसे में बाइक चालक अमन जाट (22) निवासी हीरियाखेड़ी थाना सुकेत की मौके पर ही मौत हो गई। उसकी बहन रेखा बाई (25) और तीन वर्षीय भांजा इशू गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को प्राथमिक उपचार के बाद झालावाड़ रेफर किया गया। बताया गया कि अमन अपनी बहन के बच्चे का इलाज कराने हरियाखेड़ी से अकलेरा आ रहा था।