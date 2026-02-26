26 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

झालावाड़

Jhalawar Accident: भीषण सड़क हादसे में बहन के सामने भाई की दर्दनाक मौत, बेटे का इलाज करवाने जा रही थी अस्पताल

Bike-Car Collision: अकलेरा से करीब 8 किलोमीटर दूर कटफला के पास झालावाड़ की ओर से आ रही बाइक और अकलेरा की ओर से जा रही कार की आमने-सामने टक्कर हो गई।

less than 1 minute read
Google source verification

झालावाड़

image

Akshita Deora

Feb 26, 2026

Jhalawar Accident
Play video

मृतक की फाइल फोटो: पत्रिका

National Highway-52 Accident: नेशनल हाईवे-52 पर गुरुवार को गांव कटफला के पास हुए भीषण सड़क हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई जबकि पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और राहगीरों ने घायलों को संभालने में मदद की।

बाइक और कार की आमने-सामने हुई टक्कर

पुलिस के अनुसार अकलेरा से करीब 8KM दूर कटफला के पास झालावाड़ की ओर से आ रही बाइक और अकलेरा की ओर से जा रही कार की आमने-सामने टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार अनियंत्रित होकर आगे चल रहे ट्रक से जा भिड़ी।

हादसे में बाइक चालक अमन जाट (22) निवासी हीरियाखेड़ी थाना सुकेत की मौके पर ही मौत हो गई। उसकी बहन रेखा बाई (25) और तीन वर्षीय भांजा इशू गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को प्राथमिक उपचार के बाद झालावाड़ रेफर किया गया। बताया गया कि अमन अपनी बहन के बच्चे का इलाज कराने हरियाखेड़ी से अकलेरा आ रहा था।

कार सवार भी हुए घायल

कार में सवार रामनारायण राठौर (56), संजय राठौर (36) और उर्मिला राठौर (55) घायल हो गए, जबकि रिंकू राठौर को चोट नहीं आई। उर्मिला राठौर लकवा रोग के उपचार के लिए कोटा जा रही थीं। सभी घायलों को सीएचसी अकलेरा लाया गया।

सूचना मिलने पर थानाधिकारी धर्माराम चौधरी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवाया गया है। प्राथमिक उपचार के बाद पांच घायलों को एसआरजी अस्पताल झालावाड़ रेफर किया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Viral Video: राजस्थान की गलियों में ‘दादियों का बाइक धमाल’, पारंपरिक वेशभूषा पहने एक ही मोटरसाइकिल पर सवार हुए 4 बुजुर्ग
अजमेर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

26 Feb 2026 02:52 pm

Published on:

26 Feb 2026 02:50 pm

Hindi News / Rajasthan / Jhalawar / Jhalawar Accident: भीषण सड़क हादसे में बहन के सामने भाई की दर्दनाक मौत, बेटे का इलाज करवाने जा रही थी अस्पताल

बड़ी खबरें

View All

झालावाड़

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

दागी कंडक्टर जाएंगे बाहर, बीमार और दिव्यांगों को मिलेगी प्राथमिकता

झालावाड़

500 के जाली नोट छापने वाला मास्टरमाइंड नई दिल्ली से गिरफ्तार, उपकरण जब्त

झालावाड़

पशुपालकों का कर रही मंगल, दूसरे चरण में 43 हजार का बीमा करने का लक्ष्य

झालावाड़

जिम्मेदारों ने बंद की आंखे: छलनी हो गया नेशनल हाइवे 52

झालावाड़

Vasundhara Raje: अचानक भावुक हुईं और फिर छलक पड़े आंसू, आखिर सार्वजनिक सभा में ऐसा क्या हुआ?

vasundhara raje
झालावाड़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.