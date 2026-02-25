दागी कंडक्टर जाएंगे बाहर, बीमार और दिव्यांगों को मिलेगी प्राथमिकता

दिव्यांगजन कार्मिकों को प्रतिशत के आधार पर प्राथमिकता दी जाएगी। दिव्यांग महिला को सवोच्च प्राथमिकता, उसके बाद पुरूषदिव्यांग कार्मिक को स्थान मिलेगा। यदि परिवार में कोई अन्य सदस्य भी दिव्यांग है तो उसे भी वरीयता में शामिल किया जाएगा। स्थायी मानसिक, बहु- नि: शक्तता, अंधापन और मूक-बधिर श्रेणिया भी इसमें सम्मिलित है। विधवा, एकल महिला परित्यकता तथा अवयस्क संतानों की देखभाल कर रहे विधुर पुरूष को भी प्राथमिकता मिलेगी।