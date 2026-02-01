नारंगी से महकी सुनेल की धरती, देशभर में फैली मिठास

उन्होंने पूरी तरह जैविक बैक्टीरिया आधारित खेती अपनाई है। माइकोराइजा, ट्राइकोडर्मा, एनपीके कल्चर बैक्टीरिया, फूड ग्रेड जैविक कीटनाशक, कवच तथा जैविक फंगीसाइड(ब्यूवेरियाबैसियाना) का नियमित उपयोग किया जा रहा है। इसका सकारात्मक असर यह हुआ कि बिना केंचुआ डाले ही खेत में केंचुओं की संख्या बढ़ गई, मिट्टी की उर्वरता में सुधार हुआ और कीटनाशकों पर होने वाला खर्च लगभग समाप्त हो गया। एक पेड़ से लगभग डेढ़ क्विंटल तक उत्पादन हो जाता है। वर्तमान में नारंगी 55 से 60 रुपए प्रति किलो बिक रही है तथा एक कैरेट की कीमत करीब 1000 रुपए तक पहुंच रही है।