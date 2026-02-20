झालावाड़ में नकली नोटों के रैकेट का भंडाफोड़, पुलिस ने बाइक सवार 3 तस्करों को दबोचा, जेब से निकले 500-500 के जाली नोट

तीन आरोपी गिरफ्तार (फोटो- पत्रिका)
मनोहरथाना (झालावाड़): राजस्थान के झालावाड़ जिले में पुलिस ने जाली नोटों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। मनोहरथाना थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक मोटरसाइकिल पर सवार तीन शातिर तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 500-500 रुपए के 103 जाली नोट बरामद किए हैं।
झालावाड़ एसपी अमित कुमार ने बताया कि पुलिस मुख्यालय जयपुर के निर्देश पर जाली नोटों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में थानाधिकारी महेंद्र कुमार यादव के नेतृत्व में टीम दांगीपुरा जोड़ पर नाकाबंदी कर रही थी।
तभी अकलेरा रोड की तरफ से एक बाइक पर तीन युवक आते दिखे। पुलिस को देखते ही आरोपियों ने बाइक घुमाकर भागने का प्रयास किया, लेकिन सतर्क जाप्ते ने घेराबंदी कर उन्हें दबोच लिया।
जब पुलिस ने संदिग्धों की तलाशी ली, तो उनके पास से भारतीय मुद्रा के 500-500 रुपए के कुल 103 नोट बरामद हुए। ये नोट पहली नजर में असली जैसे दिखते थे, लेकिन बारीकी से जांच करने पर इनके फर्जी होने का खुलासा हुआ। पुलिस ने न सिर्फ जाली नोट जप्त किए, बल्कि तस्करी में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल को भी सीज कर दिया है।
गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपी झालावाड़ जिले के ही रहने वाले हैं। कमल सिंह (30): निवासी ताजपुरिया, थाना दांगीपुरा, रामचरण उर्फ कालू (35) निवासी ताजपुरिया, थाना दांगीपुरा और देव सिंह (30) निवासी खानपुरिया, थाना मनोहरथाना।
इस सफल कार्रवाई में कांस्टेबल तेंजाराम की विशेष भूमिका रही। टीम में थानाधिकारी महेंद्र कुमार यादव के साथ कांस्टेबल रोहित कुमार, सोनाराम, कार्तिक और पंकज शामिल रहे। फिलहाल, पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि इन जाली नोटों का सोर्स क्या है और इनके तार किसी बड़े अंतरराज्यीय गिरोह से तो नहीं जुड़े हैं।
