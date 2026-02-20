झालावाड़ में नकली नोटों के रैकेट का भंडाफोड़, पुलिस ने बाइक सवार 3 तस्करों को दबोचा, जेब से निकले 500-500 के जाली नोट

झालावाड़ एसपी अमित कुमार ने बताया कि पुलिस मुख्यालय जयपुर के निर्देश पर जाली नोटों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में थानाधिकारी महेंद्र कुमार यादव के नेतृत्व में टीम दांगीपुरा जोड़ पर नाकाबंदी कर रही थी।

तभी अकलेरा रोड की तरफ से एक बाइक पर तीन युवक आते दिखे। पुलिस को देखते ही आरोपियों ने बाइक घुमाकर भागने का प्रयास किया, लेकिन सतर्क जाप्ते ने घेराबंदी कर उन्हें दबोच लिया।