20 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

झालावाड़

झालावाड़ में नकली नोटों के रैकेट का भंडाफोड़, पुलिस ने बाइक सवार 3 तस्करों को दबोचा, जेब से निकले 500-500 के जाली नोट

राजस्थान के झालावाड़ में मनोहरथाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान बाइक सवार तीन तस्करों को पकड़कर 500-500 के 103 जाली नोट (51,500 रुपए) बरामद किए। एसपी अमित कुमार के निर्देश पर चल रहे अभियान में बाइक भी जब्त की है।

2 min read
Google source verification

झालावाड़

image

Arvind Rao

Feb 20, 2026

Fake Currency Racket Busted in Jhalawar

तीन आरोपी गिरफ्तार (फोटो- पत्रिका)

मनोहरथाना (झालावाड़): राजस्थान के झालावाड़ जिले में पुलिस ने जाली नोटों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। मनोहरथाना थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक मोटरसाइकिल पर सवार तीन शातिर तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 500-500 रुपए के 103 जाली नोट बरामद किए हैं।

झालावाड़ एसपी अमित कुमार ने बताया कि पुलिस मुख्यालय जयपुर के निर्देश पर जाली नोटों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में थानाधिकारी महेंद्र कुमार यादव के नेतृत्व में टीम दांगीपुरा जोड़ पर नाकाबंदी कर रही थी।
तभी अकलेरा रोड की तरफ से एक बाइक पर तीन युवक आते दिखे। पुलिस को देखते ही आरोपियों ने बाइक घुमाकर भागने का प्रयास किया, लेकिन सतर्क जाप्ते ने घेराबंदी कर उन्हें दबोच लिया।

तलाशी में मिले 51,500 रुपए के नकली नोट

जब पुलिस ने संदिग्धों की तलाशी ली, तो उनके पास से भारतीय मुद्रा के 500-500 रुपए के कुल 103 नोट बरामद हुए। ये नोट पहली नजर में असली जैसे दिखते थे, लेकिन बारीकी से जांच करने पर इनके फर्जी होने का खुलासा हुआ। पुलिस ने न सिर्फ जाली नोट जप्त किए, बल्कि तस्करी में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल को भी सीज कर दिया है।

पकड़े गए आरोपियों की कुंडली

गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपी झालावाड़ जिले के ही रहने वाले हैं। कमल सिंह (30): निवासी ताजपुरिया, थाना दांगीपुरा, रामचरण उर्फ कालू (35) निवासी ताजपुरिया, थाना दांगीपुरा और देव सिंह (30) निवासी खानपुरिया, थाना मनोहरथाना।

इनकी रही विशेष भूमिका

इस सफल कार्रवाई में कांस्टेबल तेंजाराम की विशेष भूमिका रही। टीम में थानाधिकारी महेंद्र कुमार यादव के साथ कांस्टेबल रोहित कुमार, सोनाराम, कार्तिक और पंकज शामिल रहे। फिलहाल, पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि इन जाली नोटों का सोर्स क्या है और इनके तार किसी बड़े अंतरराज्यीय गिरोह से तो नहीं जुड़े हैं।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: लॉरेंस गैंग की खुशनुमा अंसारी उर्फ मैडम जहर गिरफ्तार, ब्यूटी पार्लर की आड़ में चला रही थी ड्रग्स-हथियारों का सिंडिकेट
जयपुर
Rajasthan Lawrence Bishnoi Gang Madam Zehar Arrested

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

20 Feb 2026 02:34 pm

Hindi News / Rajasthan / Jhalawar / झालावाड़ में नकली नोटों के रैकेट का भंडाफोड़, पुलिस ने बाइक सवार 3 तस्करों को दबोचा, जेब से निकले 500-500 के जाली नोट

बड़ी खबरें

View All

झालावाड़

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

PM किसान योजना में बड़ी गड़बड़ी, फर्जी तरीके से पैसे लेने वाले 51 लोग गिरफ्तार, मचा हड़कंप

PM Kisan Scheme Scam
झालावाड़

एक्टर ऋतिक रोशन की बढ़ी मुश्किलें: ‘डर के आगे जीत है’ वाले विज्ञापन पर कोर्ट का बड़ा एक्शन, थमाया नोटिस

Hrithik Roshan
झालावाड़

शहनाइयों की गूंज के बीच थम गई जिंदगी, शादी के घर में पसरा मातम

झालावाड़

कॉलेज में समय से पहले लगे ताले, छात्रों का फूटा गुस्सा

झालावाड़

Jhalawar: ससुराल वालों ने जंजीरों से बांधकर दामाद की कर दी पिटाई? अवसाद में युवक ने किया सुसाइड, मौत के बाद मच गया बवाल

Rajasthan Police Jhalawar
झालावाड़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.