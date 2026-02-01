17 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

झालावाड़

कॉलेज में समय से पहले लगे ताले, छात्रों का फूटा गुस्सा

नगर के राजकीय महाविद्यालय में मंगलवार को अव्यवस्थाएं देखने को मिली। इससे विद्यार्थियों में नाराजगी है

less than 1 minute read
Google source verification

झालावाड़

image

Hari Singh Gujar

Feb 17, 2026

अकलेरा. नगर के राजकीय महाविद्यालय में मंगलवार को अव्यवस्थाएं देखने को मिली। इससे विद्यार्थियों में नाराजगी है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं व छात्रों का आरोप है कि कॉलेज प्रशासन निर्धारित समय से पहले ही संस्थान बंद कर देता है, जिसके कारण दूर-दराज से आने वाले विद्यार्थियों को परेशानी झेलनी पड़ रही है।

छात्रों ने बताया कि जब वे छात्रवृत्ति फॉर्म, जरूरी दस्तावेज या कक्षाओं के लिए कॉलेज पहुंचे तो मुख्य गेट पर ताला लटका मिला। उनका कहना है कि नियमानुसार कॉलेज शाम तक खुला रहना चाहिए, लेकिन कर्मचारी मनमाने ढंग से समय से पहले ही ताला लगा देते हैं।

ग्रामीण विद्यार्थियों पर ज्यादा असर

आसपास के ग्रामीण इलाकों से बस व अन्य साधनों से आने वाले छात्र जब तक कॉलेज पहुंचते हैं, तब तक कार्यालय बंद हो चुका होता है और उन्हें बिना काम कराए वापस लौटना पड़ता है। इससे उनका समय और किराया दोनों व्यर्थ हो रहा है।

जर्जर भवन से हादसे की आशंका

विद्यार्थियों ने यह भी आरोप लगाया कि जिस भवन में महाविद्यालय संचालित हो रहा है, वह जर्जर स्थिति में है और कभी भी हादसा हो सकता है, लेकिन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। एबीवीपी जिला संयोजक रवि मेघवाल व छात्रों ने चेतावनी दी है कि यदि कॉलेज समय व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ, भवन को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित नहीं किया और दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो परिषद उग्र आंदोलन करेगी।

मैं वीसी में था-

मैं मंगलवार को झालावाड़ में वीसी में व्यस्त था। कुछ कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिलता, जिससे वे समय से नहीं आते या अनुपस्थित रहते हैं।

राजकुमार गुप्ता, महाविद्यालय प्रभारी

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

17 Feb 2026 07:46 pm

Hindi News / Rajasthan / Jhalawar / कॉलेज में समय से पहले लगे ताले, छात्रों का फूटा गुस्सा

बड़ी खबरें

View All

झालावाड़

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jhalawar: ससुराल वालों ने जंजीरों से बांधकर दामाद की कर दी पिटाई? अवसाद में युवक ने किया सुसाइड, मौत के बाद मच गया बवाल

Rajasthan Police Jhalawar
झालावाड़

Royal Wedding: सरपंच की बेटी की शाही शादी, हेलीकॉप्टर से हुई विदाई, देखने के लिए उमड़ी भीड़

Jhalawar Wedding
झालावाड़

Kota Murder: 100 रुपए के खातिर हत्या? पार्टी के दौरान झालावाड़ के युवक का कोटा में किया मर्डर

Murder
झालावाड़

मेडिकल में 15 हजार सीट बढ़ाई, युवाओं को होगा फायदा

झालावाड़

इश्क का दर्दनाक अंत, शादीशुदा प्रेमिका को भगाया, उसने दिया धोखा तो फंदे से झूल गया प्रेमी

Jhalawar suicide, youth suicide, lover suicide, suicide in Rajasthan, suicide in Jhalarapatan, झालावाड़ सुसाइड, युवक सुसाइड, प्रेमी सुसाइड, सुसाइड इन राजस्थान, सुसाइड इन झालरापाटन
झालावाड़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.