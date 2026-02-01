कॉलेज में समय से पहले लगे ताले, छात्रों का फूटा गुस्सा

विद्यार्थियों ने यह भी आरोप लगाया कि जिस भवन में महाविद्यालय संचालित हो रहा है, वह जर्जर स्थिति में है और कभी भी हादसा हो सकता है, लेकिन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। एबीवीपी जिला संयोजक रवि मेघवाल व छात्रों ने चेतावनी दी है कि यदि कॉलेज समय व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ, भवन को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित नहीं किया और दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो परिषद उग्र आंदोलन करेगी।