Royal Wedding: सरपंच की बेटी की शाही शादी, हेलीकॉप्टर से हुई विदाई, देखने के लिए उमड़ी भीड़

Jhalawar News: झालावाड़ जिले के मिश्रोली कस्बे में एक अनोखी शादी इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। यहां पारंपरिक डोली की जगह दुल्हन की विदाई हेलीकॉप्टर से की गई, जिसे देखकर ग्रामीण हैरान रह गए। ये खास नजारा देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए और शादी की यह विदाई अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है।