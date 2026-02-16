राजस्थान: खड़े ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकराई बाइक, तीन युवकों की मौत, भजन संध्या में भाग लेकर लौट रहे थे घर

देर रात जब वे मोटा मायंगा के पास पहुंचे, तभी सड़क किनारे खड़े खराब ट्रैक्टर-ट्रॉली से उनकी बाइक टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मौके पर अफरा-तफरी मच गई। सूचना पर सुहागपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को एंबुलेंस से जिला अस्पताल प्रतापगढ़ ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया।