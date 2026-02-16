16 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

श्री गंगानगर

राजस्थान: पत्नी ने प्रेमी के साथ रची खौफनाक साजिश, पति की हत्या कर नहर में फेंकी लाश

नई मंडी घड़साना क्षेत्र में हुए ब्लाइंड मर्डर का पुलिस ने खुलासा करते हुए मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है। एक विधि से संघर्षरत किशोर को भी निरुद्ध किया गया है।

2 min read
Google source verification

श्री गंगानगर

image

kamlesh sharma

Feb 16, 2026

Play video

मृतक भजन लाल: पत्रिका नेटवर्क

श्रीगंगानगर। नई मंडी घड़साना क्षेत्र में हुए ब्लाइंड मर्डर का पुलिस ने खुलासा करते हुए मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है। एक विधि से संघर्षरत किशोर को भी निरुद्ध किया गया है। आरोपियों ने हत्या के बाद शव को मोटरसाइकिल सहित नहर में फेंककर सबूत मिटाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस जांच में साजिश बेनकाब हो गई।

जिला पुलिस अधीक्षक डॉ. अमृता दुहन ने बताया कि गत 16 जनवरी को नई मंडी घड़साना थाने में कृष्णलाल निवासी चक 04 जेडडब्ल्यूएम ने रिपोर्ट दी कि उसका 35 वर्षीय पुत्र भजनलाल घड़साना जाने का कहकर घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। इस पर गुमशुदगी दर्ज कर तलाश शुरू की गई।

नहर में शव मिलने से खुला मामला

2 फरवरी को फलोदी के नोखा थाना क्षेत्र में नहर में अज्ञात शव मिलने की सूचना पर शिनाख्त करवाई गई। मृतक की पहचान भजनलाल के रूप में हुई। इसके बाद अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ अपहरण व हत्या का मामला दर्ज कर जीरो नंबर एफआईआर नई मंडी घड़साना थाने को भेजी गई। मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर जांच शुरू की गई। जांच उप निरीक्षक रामेश्वरलाल को सौंपी गई।

तकनीकी साक्ष्यों से जुड़ी कड़ियां

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सेक्टर रायसिंहनगर के पर्यवेक्षण और वृत्ताधिकारी अनूपगढ़ के निर्देशन में थानाधिकारी देवीलाल सहारण के नेतृत्व में टीम गठित की गई। टीम ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर मृतक की मोटरसाइकिल 465 हैड के पास नहर से बरामद की। जांच के दौरान संदेह मृतक की पत्नी इन्द्रा देवी पर गया। पूछताछ में सामने आया कि इन्द्रा देवी ने अपने प्रेमी प्रभूदयाल (31) निवासी चक 04 जेडडब्ल्यूएम के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची।

प्रेम संबंध बना हत्या का कारण

जांच में सामने आया कि आरोपियों ने भजनलाल की हत्या कर शव को मोटरसाइकिल सहित 465 हैड के पास इंदिरा गांधी नहर में फेंक दिया, ताकि मामला दुर्घटना या गुमशुदगी प्रतीत हो। पुलिस ने आरोपी इन्द्रा देवी और प्रभूदयाल को गिरफ्तार कर लिया है। वारदात में सहयोग करने वाले एक विधि से संघर्षरत किशोर को निरुद्ध किया गया है। आरोपियों से पूछताछ जारी है।

ये भी पढ़ें

NH-27 की नाकाबंदी से लग्जरी कार में बारां से पंजाब ले जा रहे थे नशे की खेप, पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में फायरिंग कर ऐसे पकड़ा
बारां
Kota Police Action

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

16 Feb 2026 03:55 pm

Published on:

16 Feb 2026 03:51 pm

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / राजस्थान: पत्नी ने प्रेमी के साथ रची खौफनाक साजिश, पति की हत्या कर नहर में फेंकी लाश

बड़ी खबरें

View All

श्री गंगानगर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

ब्लाइंड मर्डर का सनसनीखेज खुलासा: पत्नी ने प्रेमी संग रचा षड्यंत्र, पति की हत्या कर नहर में फेंकी लाश

श्री गंगानगर

महियांवाली के पास दर्दनाक सड़क हादसा: कार चालक की लापरवाही से बेकाबू हुआ ट्रक, चालक की मौत

श्री गंगानगर

घड़साना सहित नौ पंचायत समितियों को सामग्री मद की राशि जारी

श्री गंगानगर

श्वान आने से बाइक फिसली, निर्माणाधीन सड़क पर गिरने से युवक की मौत

श्री गंगानगर

Murder: चेन पहनाने के बहाने प्रेमिका का सिर झुकाया और कुल्हाड़ी से गला काट डाला, प्रपोज-डे पर ही लिख दी थी मौत की इबारत

Sriganganagar minor girl murder
श्री गंगानगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.