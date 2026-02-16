राजस्थान: पत्नी ने प्रेमी के साथ रची खौफनाक साजिश, पति की हत्या कर नहर में फेंकी लाश

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सेक्टर रायसिंहनगर के पर्यवेक्षण और वृत्ताधिकारी अनूपगढ़ के निर्देशन में थानाधिकारी देवीलाल सहारण के नेतृत्व में टीम गठित की गई। टीम ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर मृतक की मोटरसाइकिल 465 हैड के पास नहर से बरामद की। जांच के दौरान संदेह मृतक की पत्नी इन्द्रा देवी पर गया। पूछताछ में सामने आया कि इन्द्रा देवी ने अपने प्रेमी प्रभूदयाल (31) निवासी चक 04 जेडडब्ल्यूएम के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची।