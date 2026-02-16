ब्लाइंड मर्डर का सनसनीखेज खुलासा: पत्नी ने प्रेमी संग रचा षड्यंत्र, पति की हत्या कर नहर में फेंकी लाश

श्रीगंगानगर। जिले के नई मंडी घड़साना क्षेत्र में हुए ब्लाइंड मर्डर का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एक विधि से संघर्षरत किशोर को भी निरुद्ध किया है। हत्या के बाद आरोपियों ने सबूत मिटाने के लिए शव को मोटरसाइकिल सहित नहर में फेंक दिया था, लेकिन पुलिस की सघन जांच के आगे उनका षड्यंत्र ज्यादा दिन नहीं टिक सका। जिला पुलिस अधीक्षक डॉ. अमृता दुहन ने बताया कि 16 जनवरी 2026 को नई मंडी घड़साना थाने में कृष्णलाल निवासी चक 04 जेडडब्ल्यूएम ने रिपोर्ट दी कि उसका 35 वर्षीय पुत्र भजनलाल घड़साना जाने का कहकर घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। इस पर गुमशुदगी दर्ज कर तलाश शुरू की गई।