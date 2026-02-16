16 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

श्री गंगानगर

महियांवाली के पास दर्दनाक सड़क हादसा: कार चालक की लापरवाही से बेकाबू हुआ ट्रक, चालक की मौत

- टोल टैक्स बचाने के चक्कर में कार चालक ने लगाई थी एकाएक ब्रेक, चूनावढ़ पुलिस ने मौके पर संभाली स्थिति, गंभीर घायल खलासी अस्पताल में भर्ती,

less than 1 minute read
Google source verification

श्री गंगानगर

image

Surender Kumar Ojha

Feb 16, 2026



श्रीगंगानगर. सूरतगढ़ रोड पर गांव महियांवाली के पास सोमवार सुबह करीब 11 बजे हुए भीषण सड़क हादसे में ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ट्रक में सवार खलासी गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही चूनावढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू कराया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सूरतगढ़ की ओर से एक कार आ रही थी। टोल नाके को देखकर कार चालक ने अचानक महियांवाली गांव की ओर रोड पर गाड़ी मोड़ दी। उसी दिशा में पीछे से आ रहा ट्रक चालक कार को बचाने के प्रयास में ट्रक को हाइवे से नीचे उतार बैठा। अचानक संतुलन बिगड़ने से ट्रक बेकाबू हो गया और सड़क किनारे पेड़ से जा टकराया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रक का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में ट्रक चालक दलाराम देवली पुत्र हरीराम की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वह देवली गांव का रहने वाला था, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। महियांवाली के पूर्व पंच हंसराज भादू ने बताया कि ट्रक में सवार खलासी बुरी तरह केबिन में फंसा हुआ था। ग्रामीणों की मदद से उसे बाहर निकालकर तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। चूनावढ़ थाने के एएसआई उदयभान ने प्रारंभिक जांच में कार चालक की लापरवाही को हादसे का कारण बताया है। पुलिस मृतक के परिजनों का पता लगाने का प्रयास कर रही है ताकि उन्हें घटना की सूचना दी जा सके। साथ ही कार चालक के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।



खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

16 Feb 2026 01:27 pm

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / महियांवाली के पास दर्दनाक सड़क हादसा: कार चालक की लापरवाही से बेकाबू हुआ ट्रक, चालक की मौत

बड़ी खबरें

View All

श्री गंगानगर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

ब्लाइंड मर्डर का सनसनीखेज खुलासा: पत्नी ने प्रेमी संग रचा षड्यंत्र, पति की हत्या कर नहर में फेंकी लाश

श्री गंगानगर

घड़साना सहित नौ पंचायत समितियों को सामग्री मद की राशि जारी

श्री गंगानगर

श्वान आने से बाइक फिसली, निर्माणाधीन सड़क पर गिरने से युवक की मौत

श्री गंगानगर

Murder: चेन पहनाने के बहाने प्रेमिका का सिर झुकाया और कुल्हाड़ी से गला काट डाला, प्रपोज-डे पर ही लिख दी थी मौत की इबारत

Sriganganagar minor girl murder
श्री गंगानगर

राजस्थान के युवा इंजीनियर की दर्दनाक मौत: दिल्ली जाते समय ‘काल’ बना सफर, शोक में आधे दिन के लिए बाजार और मंडी में सन्नाटा

Engineer Apoorva Garg dies
श्री गंगानगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.