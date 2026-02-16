मनरेगा को 33.53 करोड़ की राहत, अटके विकास कार्यों को रफ्तार

सरपंच (प्रशासक) और ग्राम विकास अधिकारी भी नई योजनाएं शुरू करने से बच रहे थे, क्योंकि पूर्व कार्यों का भुगतान लंबित था। सबसे अधिक बकाया राशि पंचायत समिति घड़साना में लंबित रही, जहां कई निर्माण कार्य बजट के अभाव में ठप थे। अब राशि जारी होने से यहां भी विकास कार्यों के दोबारा शुरू होने की संभावना बढ़ गई है। ग्रामीणों और पंचायत प्रतिनिधियों को उम्मीद है कि समय पर बजट मिलने से अब गांवों में विकास की रफ्तार फिर से पटरी पर लौटेगी।