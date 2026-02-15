Murder: चेन पहनाने के बहाने प्रेमिका का सिर झुकाया और कुल्हाड़ी से गला काट डाला, प्रपोज-डे पर ही लिख दी थी मौत की इबारत

नगर थाना नंबर एक में पूछताछ के दौरान सचिन ने कहा कि उसे हत्या का कोई अफसोस नहीं है। यह कदम उसने प्रेम में धोखा देने की सजा के रूप में उठाया। आईटीआई कर चुके सचिन रामकोट गांव के गरीब परिवार से है। उसके पिता मजदूरी करते हैं। वह अबोहर की गौशाला के पास स्पेयर पार्ट की दुकान पर मैकेनिक का काम करता था।