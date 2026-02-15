15 फ़रवरी 2026,

रविवार

श्री गंगानगर

Murder: चेन पहनाने के बहाने प्रेमिका का सिर झुकाया और कुल्हाड़ी से गला काट डाला, प्रपोज-डे पर ही लिख दी थी मौत की इबारत

होटल में नाबालिग की हत्या मामले में आरोपी सचिन ने रिमांड में कबूला कि प्रेम में धोखा मिलने की नफरत में वारदात की। वेलेंटाइन सरप्राइज के बहाने बुलाकर कुल्हाड़ी से हत्या की। पुलिस ने 16 फरवरी तक रिमांड पर लिया है।

2 min read
Google source verification

श्री गंगानगर

image

Arvind Rao

Feb 15, 2026

Sriganganagar minor girl murder

हत्यारोपी सचिन (फोटो- पत्रिका)

अबोहर (श्रीगंगानगर): शहर के मलोट रोड स्थित एक होटल में तीन दिन पहले नाबालिग लड़की की हत्या के मामले में आरोपी सचिन ने पुलिस रिमांड के दौरान चौंकाने वाले खुलासे किए। उसने बताया कि यह वारदात प्रेम में धोखा मिलने और मन में पैदा हुई नफरत के चलते की।

नगर थाना नंबर एक में पूछताछ के दौरान सचिन ने कहा कि उसे हत्या का कोई अफसोस नहीं है। यह कदम उसने प्रेम में धोखा देने की सजा के रूप में उठाया। आईटीआई कर चुके सचिन रामकोट गांव के गरीब परिवार से है। उसके पिता मजदूरी करते हैं। वह अबोहर की गौशाला के पास स्पेयर पार्ट की दुकान पर मैकेनिक का काम करता था।

शादी करने से किया इनकार

सचिन के अनुसार, करीब एक साल पहले उसकी पहचान गौशाला में सेवा करने वाले परिवार की लड़की से हुई, जो धीरे-धीरे प्रेम में बदल गई। वह उससे शादी करने को तैयार था, लेकिन दो महीने पहले लड़की ने कहा कि वह शादी नहीं कर सकती और किसी अन्य लड़के से दोस्ती कर रही है।

सोशल मीडिया पर लड़के की तस्वीरें दिखाने से सचिन को आघात लगा। उसने प्रपोज-डे के दिन वारदात की साजिश रची। घटना से एक दिन पहले उसने बाजार नंबर-4 के पास एक दुकान से कुल्हाड़ी खरीदी। वारदात वाले दिन उसने लड़की को वैंलेनटाइन सरप्राइज देने के बहाने बुलाया।

चेन पहनाने के बहाने कुल्हाड़ी से किए वार

दुकान मालिक की स्कूटी लेकर उसे पार्क के पास पिक किया और दोनों बस स्टैंड के नजदीक होटल में रूम लेने गए। रूम न मिलने पर मलोट रोड स्थित पंजाब होटल में शाम लगभग पांच बजे कमरा किराए पर लिया।

कमरे में पहुंचते ही उसने लकड़ी को चेन पहनाने के बहाने झुकने पर बैग से कुल्हाड़ी निकाली और तीन वार कर हत्या कर दी। खून सनी कुल्हाड़ी को बैग में डालकर वह फरार हो गया। रास्ते में उसने अपने छोटे भाई राहुल को फोन कर हत्या की जानकारी दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर 16 फरवरी तक रिमांड पर लिया है।

राजस्थान में पंचायत चुनाव से पहले बड़ा एक्शन: नेताओं का बनेगा ‘रिपोर्ट कार्ड’, जानें क्या है कांग्रेस का नया प्लान?
जयपुर
Rajasthan Congress

Published on:

15 Feb 2026 12:11 pm

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / Murder: चेन पहनाने के बहाने प्रेमिका का सिर झुकाया और कुल्हाड़ी से गला काट डाला, प्रपोज-डे पर ही लिख दी थी मौत की इबारत

श्री गंगानगर

राजस्थान न्यूज़

