CI ज्योति नायक की मौत मामले में आया नया मोड़, FSL रिपोर्ट और मोबाइल कॉल डिटेल से खुल सकता राज

खाजूवाला क्षेत्र चक 4 केजेडी निवासी नितेश कुमार को जिला अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। प्रारंभिक पूछताछ में उसने बताया कि नींद नहीं आने पर कार लेकर कोडा चौक जा रहा था। पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही है कि कार किसके कहने पर और कहां जा रही थी? अभी तक कार चालक की पूरी कहानी स्पष्ट नहीं हो सकी है और उसे गिरफ्तार नहीं किया गया है। पुलिस अब कार चालक के मोबाइल कॉल, अन्य संदिग्धों की कॉल डिटेल और मौके से जुटाए गए साक्ष्यों की जांच में जुटी है। अगले चौबीस घंटे में मोबाइल कंपनी से डिटेल मिलने की उम्मीद है, जो हादसे के वास्तविक पहलुओं को उजागर कर सकती है।