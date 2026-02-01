12 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

श्री गंगानगर

सायफन निर्माण नहीं करने पर जल संसाधन विभाग का सामान कुर्क

- श्रीगंगानगर में 16 साल लंबी कानूनी लड़ाई के बाद साधुवाली के काश्तकार को मिली बड़ी राहत, ग्राम न्यायालय ने दिया था आदेश

2 min read
Google source verification

श्री गंगानगर

image

Surender Kumar Ojha

Feb 12, 2026



श्रीगंगानगर। साधुवाली क्षेत्र के चक 3 डी में लिंक चैनल पर सायफन निर्माण नहीं किए जाने और काश्तकारों को सिंचाई पानी से वंचित रखने के मामले में अदालत के आदेश पर गुरुवार को जल संसाधन विभाग के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की गई। सेशन कोर्ट के नाजिर विनोद मिड्ढा की अगुवाई में विभाग के अधीक्षण अभियंता कार्यालय से मेज, कुर्सी, कंप्यूटर और वाहनों सहित अन्य सामान की कुर्की प्रक्रिया अपनाई गई। अधिवक्ता कृष्ण कुमार ने बताया कि साधुवाली निवासी हरचंद बिश्नोई ने वर्ष 2010 में ग्राम न्यायालय में जिला कलक्टर और जल संसाधन विभाग के खिलाफ दावा दायर किया था। परिवाद में उल्लेख किया गया कि साधुवाली एरिया में वर्ष 1984 में लिंक चैनल का निर्माण हुआ था। उस समय चक 1 डी और चक 3 डी के काश्तकारों को सिंचाई पानी उपलब्ध कराने के लिए सायफन बनाने का आश्वासन दिया गया था। आरोप है कि जल संसाधन विभाग ने चक 3 डी की करीब 26 बीघा भूमि के लिए सायफन का निर्माण नहीं किया, इससे यह क्षेत्र अनकमांड घोषित हो गया और काश्तकारों को सिंचाई सुविधा से वंचित रहना पड़ा। अदालत से विभाग को सायफन निर्माण के निर्देश देने की मांग की गई, लेकिन विभाग ने तकनीकी कारणों का हवाला देते हुए निर्माण नहीं किया। ग्राम न्यायालय ने काश्तकारों के पक्ष में निर्णय सुनाया, जिसके खिलाफ विभाग ने एडीजे कोर्ट संख्या दो में अपील की। वर्ष 2024 में वहां से भी राहत नहीं मिलने पर विभाग ने हाईकोर्ट का रुख किया। इस दौरान मूल परिवादी हरचंद बिश्नोई का निधन हो गया, इसके बाद उनके भाई मनोहरलाल बिश्नोई ने पैरवी जारी रखी।



एडीजे और हाइकोर्ट में भी अपीलें हुई खारिज





वर्ष 2025 में हाईकोर्ट ने भी ग्राम न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हुए काश्तकारों के हित में सायफन निर्माण के निर्देश दिए। इसके बाद मामला पुनः ग्राम न्यायालय पहुंचा, जहां इजराय याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने आदेश की पालना सुनिश्चित कराने के लिए जल संसाधन विभाग के फर्नीचर, कंप्यूटर और वाहनों की कुर्की के आदेश जारी किए। गुरुवार को न्यायालय के आदेश की पालना में विभागीय कार्यालय में सामान की कुर्की की कार्रवाई की गई। 16 वर्षों की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद इस कार्रवाई से प्रभावित काश्तकारों में उम्मीद जगी है कि अब सायफन निर्माण का रास्ता साफ होगा और उन्हें सिंचाई पानी मिल सकेगा।





खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

12 Feb 2026 10:18 pm

Published on:

12 Feb 2026 10:17 pm

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / सायफन निर्माण नहीं करने पर जल संसाधन विभाग का सामान कुर्क

बड़ी खबरें

View All

श्री गंगानगर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

सीआई ज्योति नायक की मौत मामले में हर एंगल से जांच कर रही पुलिस

श्री गंगानगर

एफ ब्लॉक के बालिका विद्यालय में सात कमरे असुरक्षित, स्टाफ व बजट संकट से पढ़ाई में बाधा

श्री गंगानगर

काल बनी कार: गश्त के दौरान भीषण टक्कर में महिला थानाधिकारी ज्योति नायक की मौत

श्री गंगानगर

Rajasthan Accident: तेज रफ्तार कार ने पुलिस जीप को मारी टक्कर, मह‍िला थाना प्रभारी की दर्दनाक मौत, चालक गंभीर घायल

Rajasthan Road Accident
श्री गंगानगर

Valentine’s Day पर देना था सरप्राइज, 'वेटर प्रेमी' के लिए पत्नी ने उजाड़ा सुहाग; खूनी 'Love Triangle' की रूह कंपा देने वाली कहानी

श्री गंगानगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.