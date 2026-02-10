Valentine’s Day पर देना था सरप्राइज, ‘वेटर प्रेमी’ के लिए पत्नी ने उजाड़ा सुहाग; खूनी ‘Love Triangle’ की रूह कंपा देने वाली कहानी

Waiter Love Story : राजस्थान के श्रीगंगानगर से दिल दहला देने वाले 'आशीष हत्याकांड' में बड़ा अपडेट सामने आया है। प्यार, धोखा और कत्ल की इस सनसनीखेज साजिश के सभी किरदारों—मास्टरमाइंड पत्नी अंजली, उसके वेटर प्रेमी संजय और दो अन्य साथियों—की पुलिस रिमांड खत्म हो गई है। सोमवार को कोर्ट ने तीनों मुख्य आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक अभिरक्षा (Jail) में भेज दिया है। विडंबना देखिए, जिस हफ्ते दुनिया 'Valentine's Week' मना रही है, उसी हफ्ते प्यार के नाम पर कत्ल करने वाली पत्नी और उसका प्रेमी जेल की कालकोठरी में अपने किए की सजा काट रहे हैं।