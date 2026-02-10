10 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

श्री गंगानगर

Valentine’s Day पर देना था सरप्राइज, ‘वेटर प्रेमी’ के लिए पत्नी ने उजाड़ा सुहाग; खूनी ‘Love Triangle’ की रूह कंपा देने वाली कहानी

Rajasthan Brutal Murder Story: जिस हफ्ते दुनिया 'Valentine's Week' मना रही है, उसी हफ्ते प्यार के नाम पर कत्ल करने वाली पत्नी और उसका प्रेमी जेल की कालकोठरी में अपने किए की सजा काट रहे हैं।

2 min read
Google source verification

श्री गंगानगर

image

Jayant Sharma

Feb 10, 2026

Demo Pic

Waiter Love Story : राजस्थान के श्रीगंगानगर से दिल दहला देने वाले 'आशीष हत्याकांड' में बड़ा अपडेट सामने आया है। प्यार, धोखा और कत्ल की इस सनसनीखेज साजिश के सभी किरदारों—मास्टरमाइंड पत्नी अंजली, उसके वेटर प्रेमी संजय और दो अन्य साथियों—की पुलिस रिमांड खत्म हो गई है। सोमवार को कोर्ट ने तीनों मुख्य आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक अभिरक्षा (Jail) में भेज दिया है। विडंबना देखिए, जिस हफ्ते दुनिया 'Valentine's Week' मना रही है, उसी हफ्ते प्यार के नाम पर कत्ल करने वाली पत्नी और उसका प्रेमी जेल की कालकोठरी में अपने किए की सजा काट रहे हैं।

सरप्राइज देने की चाहत बनी मौत का सबब

करीब तीन महीने पहले ही आशीष की शादी अंजली से बड़े अरमानों के साथ हुई थी। एमएससी पास और स्वभाव से बेहद शांत आशीष अपनी पत्नी को खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश करता था। वह आने वाले वैलेंटाइन डे और अपनी नई गृहस्थी को लेकर कई सरप्राइज प्लान कर रहा था। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस पत्नी के साथ वह 'नाइट वॉक' पर निकला है, वह उसे मौत का 'सरप्राइज' देने वाली है।

7 साल पुराना इश्क और 'वेटर' प्रेमी की साजिश

पुलिस जांच में जो खुलासा हुआ, उसने सबके होश उड़ा दिए। अंजली का अफेयर करीब 7 साल पहले एक शादी समारोह में मिले संजय से शुरू हुआ था, जो वहां वेटर का काम करता था। बीच में संपर्क टूटा, लेकिन 2024 में मोबाइल मिलते ही दोनों फिर करीब आ गए। घरवालों ने अंजली की शादी टीचर बनने का सपना देख रहे पढ़े-लिखे आशीष से कर दी, लेकिन अंजली के दिल में वेटर प्रेमी संजय ही बसा था।

30 जनवरी की वो खौफनाक रात

अंजली ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर आशीष को रास्ते से हटाने का 'फुलप्रूफ' प्लान बनाया। 30 जनवरी की रात उसने घूमने का बहाना बनाकर आशीष को सुनसान सड़क पर ले गई और पहले से तय लोकेशन अपने प्रेमी को भेज दी। वहां झाड़ियों में छिपे संजय और उसके साथियों (रोहित और बादल) ने आशीष पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। जब आशीष की जान नहीं निकली, तो मफलर से उसका गला घोंट दिया गया।

बचाव के लिए रची लूट की झूठी कहानी

वारदात को अंजाम देने के बाद अंजली ने इसे लूट और हादसे का रूप देने की कोशिश की। उसने खुद के गहने और मोबाइल आरोपियों को दे दिए और सड़क पर बेहोश होने का नाटक किया। लेकिन पुलिस की पैनी नजरों और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट ने इस 'बेवफा' पत्नी के झूठ का पर्दाफाश कर दिया।

अपनों ने भी मोड़ा मुंह

डीएसपी प्रशांत कौशिक ने बताया कि इस खौफनाक वारदात के बाद आरोपियों के परिजनों ने भी उनसे किनारा कर लिया है। रिमांड के दौरान उनसे मिलने कोई नहीं आया। अब मास्टरमाइंड पत्नी बीकानेर जेल में है, जबकि उसका प्रेमी और साथी अनूपगढ़ उपकारागृह में बंद हैं।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: थाने में बेटी के सामने हाथ जोड़ता रहा पिता, वो तीन बच्चों और पति को छोड़ प्रेमी के साथ चली गई… फिर पिता ने…
उदयपुर
Lover

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

10 Feb 2026 08:35 am

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / Valentine’s Day पर देना था सरप्राइज, ‘वेटर प्रेमी’ के लिए पत्नी ने उजाड़ा सुहाग; खूनी ‘Love Triangle’ की रूह कंपा देने वाली कहानी

बड़ी खबरें

View All

श्री गंगानगर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Roadways Accident: राजस्थान में ‘काल’ बनी रोडवेज बस, गर्भवती महिला-दो युवतियों को कुचला, स्कूटी के उड़े परखच्चे

Roadways bus, Roadways bus accident, Roadways bus accident in Sriganganagar, Roadways bus accident in Rajasthan, Roadways bus scooter accident, 3 killed in Sriganganagar, Sriganganagar news, Rajasthan news, रोडवेज बस, रोडवेज बस एक्सीडेंट, रोडवेज बस एक्सीडेंट इन श्रीगंगानगर, रोडवेज बस एक्सीडेंट इन राजस्थान, रोडवेज बस स्कूटी एक्सीडेंट, श्रीगंगानगर में ३ की मौत, श्रीगंगानगर न्यूज, राजस्थान न्यूज
श्री गंगानगर

Rajasthan Murder: 7 साल के रिलेशनशिप के बाद परिवार ने कराई दूसरे युवक से शादी, पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर किया पति का मर्डर

Rajasthan murder
श्री गंगानगर

छह माह से फरार अपराधियों के नाम कटेंगे वोटर लिस्ट से, पुलिस बनाएगी कुंडली

श्री गंगानगर

शहरभर में गूंजा हिन्दू एकता का संदेश

श्री गंगानगर

जानलेवा हमला करने पर भाजपा नेता बाबू खान रिजवी समेत कइयों पर एफआइआर

श्री गंगानगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.