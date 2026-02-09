Rajasthan Murder: 7 साल के रिलेशनशिप के बाद परिवार ने कराई दूसरे युवक से शादी, पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर किया पति का मर्डर

योजना के तहत अंजली दोबारा ससुराल लौटी और पति के साथ सामान्य व्यवहार करने लगी। 30 जनवरी की रात वह आशीष को घूमने के बहाने घर से बाहर ले गई। पहले से तय जगह पर सुनसान सड़क के पास झाड़ियों में संजय, उसका दोस्त रोहित उर्फ रॉकी और बादल उर्फ सिद्धार्थ छिपे हुए थे। अंजली के इशारे पर आरोपियों ने डंडों से आशीष के सिर पर वार कर उसे बेहोश किया और फिर मफलर से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी।