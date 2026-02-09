शहरभर में गूंजा हिन्दू एकता का संदेश

अग्रसेननगर स्थित होल्कर वाटिका में पाणनी बस्ती की ओर से आयोजित हिन्दू सम्मेलन में ‘राम आए हैं’ भजनों की गूंज के बीच श्रद्धालु भाव-विभोर हो उठे। मंच पर सजे रामदरबार और संगीतमय रामायण के विभिन्न प्रसंगों की प्रस्तुतियों ने पूरे परिसर को भक्तिमय वातावरण में बदल दिया। कार्यक्रम के दौरान स्कूली बच्चों ने राम, लक्ष्मण, सीता, शबरी, झांसी की रानी सहित विभिन्न पात्रों की सजीव झांकियां प्रस्तुत कीं, जिन्हें देखकर दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। वहीं, मंच पर बाबारामदेव घुमंतू छात्रावास के बच्चों ने निःयुद्ध और शिव तांडव की प्रभावशाली प्रस्तुतियों से अपनी कला का जौहर दिखाया। कार्यक्रम में दिव्य जागृति मंच के स्वामी धीरानंद, जोधपुर प्रांत के राजेश, पीडब्ल्यूडी से सेवानिवृत्त एसई कालूराम आसेरी, सह संयोजक उमाशंकर मित्तल, रमेश धींगड़ा, देवेन्द्र मित्तल, गौरीशंकर बंसल, विक्रम सिंह राठौड़, मधु गुप्ता सहित अनेक गणमान्य अतिथि मंचासीन रहे।