8 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

श्री गंगानगर

Rajasthan: पंजाब-हरियाणा में जाकर ड्रग्स माफिया पर शिकंजा कसेगी राजस्थान पुलिस, करोड़ों की संपत्ति होगी फ्रीज

Rajasthan News: श्रीगंगानगर जिले में मादक पदार्थों की तस्करी पर निर्णायक और सख्त कार्रवाई के लिए पुलिस ने अब जिले व राज्य की सीमा पार कार्रवाई अपनाने का फैसला किया है।

2 min read
Google source verification

श्री गंगानगर

image

Anil Prajapat

Feb 08, 2026

Sri Ganganagar Police

क्राइम की रोकथाम के लिए पुलिस अधिकारियों की बैठक लेती एसपी। फोटो: पत्रिका

श्रीगंगानगर जिले में मादक पदार्थों की तस्करी पर निर्णायक और सख्त कार्रवाई के लिए पुलिस ने अब जिले व राज्य की सीमा पार कार्रवाई अपनाने का फैसला किया है। श्रीगंगानगर में आकर नशे की सप्लाई करने वाले पंजाब और हरियाणा के ड्रग्स माफिया की तस्करी से अर्जित संपत्तियों को संबंधित राज्यों में जाकर एनडीपीएस एक्ट के तहत फ्रीज किया जाएगा। इसके लिए ऐसे अपराधियों की सूची तैयार कर विशेष पुलिस दल गठित किए जाएंगे, जो दूसरे राज्यों में जाकर कानूनी कार्रवाई करेंगे।

कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से रिजर्व पुलिस लाइन में जिला स्तरीय मैराथन बैठक का आयोजन किया गया, जो सुबह 10 बजे शुरू होकर रात 8 बजे तक चली। बैठक में पुराने, लंबित और संगठित अपराधों से जुड़े मामलों पर विशेष फोकस रखा गया। अध्यक्षता जिला पुलिस अधीक्षक डॉ. अमृता दुहन ने की।

एसपी ने बताया कि बैठक में जिले श्रीगंगानगर की संपूर्ण कानून व्यवस्था और अपराध स्थिति की गहन समीक्षा की गई। संगठित अपराधों में लिप्त अपराधियों, हिस्ट्रीशीटरों और हार्डकोर अपराधियों के खिलाफ सख्त निरोधात्मक कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए। इस दौरान कई पुराने और जटिल मामलों की गुत्थी सुलझाने वाली पुलिस टीमों की हौसला अफजाई की गई।

बैठक में सहायक पुलिस अधीक्षक (शहर) विशाल जागिड़ आईपीएस, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रघुवीर प्रसाद शर्मा, एएसपी रायसिंहनगर रामेश्वरलाल, त्वरित अनुसंधान इकाई के एएसपी भंवरलाल, महिला अपराध अन्वेषण सेल की एएसपी नीलम चौधरी सहित जिले के सभी पुलिस उप अधीक्षक, थानाधिकारी और अपराध शाखा प्रभारी मौजूद रहे।

जहां ज्यादा नशाखोरी, वहां लगेगी पुलिस की चौपाल

एसपी ने बताया कि जिले में उन स्थानों को चिह्नित किया जा रहा है जहां नशाखोरी की गतिविधियां अधिक हैं। ऐसे स्थलों पर कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ आमजन से नशामुक्ति के लिए सहयोग भी मांगा जाएगा। इसके लिए वहां पुलिस नशा मुक्ति चौपाल लगाएगी, ताकि लोगों से सीधा संवाद कर फीडबैक लिया जा सके और नशे के नेटवर्क को जड़ से खत्म किया जा सके। इसके साथ ही लूट, चोरी, नकबजनी, जिले के टॉप-10 अपराधी, इनामी अपराधी, वांछित आरोपी और स्थायी वारंटियों की शीघ्र गिरफ्तारी के आदेश भी दिए गए।

यातायात व्यवस्था में बदलाव धरातल पर दिखे

एसपी ने कहा कि यातायात व्यवस्था में लगातार बदलाव किए जा रहे हैं, लेकिन अपेक्षित सुधार नहीं दिख रहा। अब यह सुनिश्चित किया जाएगा कि परिवर्तन धरातल पर नजर आए और वाहन चालकों को इसका स्पष्ट अहसास हो। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई, प्रभावी सायंकालीन और रात्रिकालीन गश्त तथा आकस्मिक नाकाबंदी बढ़ाने पर भी जोर दिया गया।

पुराने प्रकरणों की फाइलें खोली

बैठक के दौरान पुराने प्रकरणों की फाइलें भी खोली गईं। प्रत्येक थानाधिकारी से प्रकरणों की जांच की स्थिति और निस्तारण को लेकर सवाल-जवाब किए गए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रघुवीर प्रसाद शर्मा ने बताया कि कई प्रकरण आरोपियों के फरार होने के कारण तो कई नए कानूनों के प्रावधानों के चलते अटके हुए हैं। महिलाओं, बच्चों और समाज के कमजोर वर्गों के विरुद्ध अपराधों में संवेदनशीलता के साथ त्वरित और प्रभावी कार्रवाई कर शीघ्र न्याय दिलाने पर विशेष बल दिया गया।

ये भी पढ़ें

खुशखबर… सवाईमाधोपुर से खाटूधाम के लिए रोडवेज की नई बस सेवा शुरू, करौली-जयपुर होते हुए गुजरेगी
सवाई माधोपुर
Rajasthan-Roadways-1

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

08 Feb 2026 01:38 pm

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / Rajasthan: पंजाब-हरियाणा में जाकर ड्रग्स माफिया पर शिकंजा कसेगी राजस्थान पुलिस, करोड़ों की संपत्ति होगी फ्रीज

बड़ी खबरें

View All

श्री गंगानगर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Good News: राजस्थान में यहां लगेगा किन्नू प्रोसेसिंग प्लांट, 5 करोड़ के प्रोजेक्ट से किसानों को होगा बड़ा फायदा

Kinnow Processing Plant
श्री गंगानगर

दहेज नहीं, बेटी चाहिए… लौटाया 1 करोड़ 1 लाख 51 हजार का दहेज, एक रुपए और नारियल से रचा सामाजिक संदेश

रा​यसिंहनगर में वर पक्ष ने लौटाए उपहार-नकदी, पत्रिका फोटो
श्री गंगानगर

सर्द रात में स्टेशन पर यात्रियों को झेलनी पड़ी परेशानी

श्री गंगानगर

सहेली के पिता ने 14 साल की किशोरी से किया बलात्कार… शिक्षिका ने काउंसलिंग की तो खुला मामला

प्रतीकात्मक तस्वीर, मेटा एआइ
श्री गंगानगर

जिला अस्पताल में जांच के नाम पर अवैध वसूली का खेल

श्री गंगानगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.