Rajasthan: पंजाब-हरियाणा में जाकर ड्रग्स माफिया पर शिकंजा कसेगी राजस्थान पुलिस, करोड़ों की संपत्ति होगी फ्रीज

एसपी ने बताया कि जिले में उन स्थानों को चिह्नित किया जा रहा है जहां नशाखोरी की गतिविधियां अधिक हैं। ऐसे स्थलों पर कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ आमजन से नशामुक्ति के लिए सहयोग भी मांगा जाएगा। इसके लिए वहां पुलिस नशा मुक्ति चौपाल लगाएगी, ताकि लोगों से सीधा संवाद कर फीडबैक लिया जा सके और नशे के नेटवर्क को जड़ से खत्म किया जा सके। इसके साथ ही लूट, चोरी, नकबजनी, जिले के टॉप-10 अपराधी, इनामी अपराधी, वांछित आरोपी और स्थायी वारंटियों की शीघ्र गिरफ्तारी के आदेश भी दिए गए।