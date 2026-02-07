Rajasthan Roadways: खाटूश्यामजी जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी, सवाईमाधोपुर से नई बस सेवा शुरू; ये रहेगा रूट

खाटूश्यामजी राजस्थान का प्रमुख धार्मिक स्थल है, जहां प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। अब सवाई माधोपुर और आसपास के जिलों के श्रद्धालुओं को सीधे बस सेवा उपलब्ध होगी। पहले यात्रियों को जयपुर या करौली से अलग-अलग साधनों का सहारा लेना पड़ता था, लेकिन अब एक ही बस से पूरा सफर तय किया जा सकेगा।