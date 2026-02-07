7 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सवाई माधोपुर

Rajasthan Roadways: खाटूश्यामजी जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी, सवाईमाधोपुर से नई बस सेवा शुरू; ये रहेगा रूट

Roadways New Bus Service: सवाई माधोपुर से नई बस सेवा की शुरुआत की गई है, जो अब यात्रियों को सीधे खाटूश्यामजी तक पहुंचाएगी।

less than 1 minute read
Google source verification

सवाई माधोपुर

image

Anil Prajapat

Feb 07, 2026

Rajasthan-Roadways-1

राजस्थान रोडवेज की बस। पत्रिका फाइल फोटो

सवाईमाधोपुर। यात्रियों के लिए खुशखबर है। सवाई माधोपुर डिपो से शुक्रवार को नई बस सेवा की शुरुआत की गई है, जो अब यात्रियों को सीधे खाटूश्यामजी तक पहुंचाएगी।

यह बस गंगापुरसिटी, करौली, चाकसू और जयपुर होते हुए खाटूश्यामजी पहुंचेगी। नई बस सेवा से धार्मिक यात्रियों और आमजन दोनों को बड़ी सुविधा मिलेगी।

ये रहेगा समय सारणी और मार्ग

बस सवाई माधोपुर से रोज सुबह 10 बजे रवाना होगी और दोपहर 1:30 बजे करौली पहुंचेगी। वहां से 1:45 बजे जयपुर के लिए रवाना होगी। चाकसू और कौथून होते हुए बस जयपुर पहुंचेगी और फिर खाटूश्यामजी जाएगी। खाटूश्यामजी से यह बस सुबह 5:30 बजे लौटकर दोपहर 1:30 बजे करौली पहुंचेगी और फिर सवाई माधोपुर आएगी।

धार्मिक यात्रियों को मिली बड़ी राहत

खाटूश्यामजी राजस्थान का प्रमुख धार्मिक स्थल है, जहां प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। अब सवाई माधोपुर और आसपास के जिलों के श्रद्धालुओं को सीधे बस सेवा उपलब्ध होगी। पहले यात्रियों को जयपुर या करौली से अलग-अलग साधनों का सहारा लेना पड़ता था, लेकिन अब एक ही बस से पूरा सफर तय किया जा सकेगा।

यह सुविधा खासकर उन लोगों के लिए उपयोगी होगी जो नियमित रूप से खाटूश्यामजी दर्शन के लिए जाते हैं। साथ ही गंगापुरसिटी, करौली और जयपुर जाने वाले यात्रियों को भी सीधा और आरामदायक सफर मिलेगा।

इनका कहना है…

यात्रियों की मांग को देखते हुए यह नई बस सेवा शुरू की गई है। यह बस सवाईमाधोपुर डिपो से गंगापुरसिटी, करौली, कौथून, जयपुर होते हुए खाटूश्यामजी पहुंचेगी। इससे सवाईमाधोपुर व करौली जिले के यात्रियों को राहत मिलेगी।
-पीयूष जैन, मुख्य प्रबंधक, सवाईमाधोपुर डिपो

ये भी पढ़ें

Rajasthan: पूर्व चेयरमैन हत्याकांड का आरोपी पंजाब में घर पहुंचते ही गिरफ्तार, 11 साल से पुलिस को दे रहा था चकमा
सवाई माधोपुर
arrest

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

07 Feb 2026 03:02 pm

Hindi News / Rajasthan / Sawai Madhopur / Rajasthan Roadways: खाटूश्यामजी जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी, सवाईमाधोपुर से नई बस सेवा शुरू; ये रहेगा रूट

बड़ी खबरें

View All

सवाई माधोपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: पूर्व चेयरमैन हत्याकांड का आरोपी पंजाब में घर पहुंचते ही गिरफ्तार, 11 साल से पुलिस को दे रहा था चकमा

arrest
सवाई माधोपुर

सवाई माधोपुर: ओलावृष्टि से 47 गांवों में 90 प्रतिशत तक फसल खराब, सर्वे रिपोर्ट में हुआ खुलासा

crop damage
सवाई माधोपुर

खुशखबरी: पहली बार यहां दौड़ेगी राजस्थान रोडवेज की डीलक्स बस, 50 हजार ग्रामीणों को मिलेगा लाभ

Rajasthan Roadways
सवाई माधोपुर

बड़ी बहन से मिली प्रेरणा, गांव से निकलकर नेशनल टीम तक पहुंची किरण; अमरावती में राजस्थान का करेंगी प्रतिनिधित्व

Kiran Meena
सवाई माधोपुर

राजस्थान : दो किलो चांदी के लिए गला रेतकर महिला की निर्मम हत्या, 26 घंटे बाद हुई सुलह, मेगा हाईवे पर खुला जाम

murder of woman, murder of woman in Sawaimadhopur, murder of woman in Rajasthan, murder of woman by slitting throat, murder of woman for silver, Sawaimadhopur news, Rajasthan news, महिला की हत्या, सवाईमाधोपुर में महिला की हत्या, राजस्थान में महिला की हत्या, गला रेतकर महिला की हत्या, चांदी के लिए महिला की हत्या, सवाईमाधोपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज
सवाई माधोपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.