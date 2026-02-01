Pension Verification: सवाई माधोपुर में लोगों की पेंशन पर मंडराया संकट, सत्यापन की डेडलाइन खत्म

Sawai Madhopur: सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के भौतिक सत्यापन में अभी भी जिले में ढिलाई बरती जा रही है। हालात यह है कि अंतिम तिथि 31 जनवरी निकलने के बाद भी अभी तक पेंशनधारियों के भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया अटकी है।
जिले में अब तक 79.9 प्रतिशत पेंशनधारियों ने वार्षिक सत्यापन कराया है, यानि अब तक जिले में लक्ष्य एक लाख 71 हजार 344 में से एक लाख 36 हजार 900 पेंशनधारियों ने ही वार्षिक भौतिक सत्यापन कराया है। जबकि अभी तक 34 हजार 444 पेंशनधारियों का भौतिक सत्यापन बकाया है।
पेंशनधारियों के लिए ई-मित्र कियोस्क, राजीव गांधी सेवा केंद्र या ई-मित्र प्लस पर बायोमेट्रिक (फिंगर प्रिंट) आधारित सत्यापन विकास अधिकारी या उपखंड अधिकारी के समक्ष ओटीपी आधारित सत्यापन घर बैठे मोबाइल ऐप के जरिए फेस रिकग्निशन आधारित ऑनलाइन सत्यापन की नि: शुल्क सुविधा उपलब्ध है।
पेंशन पोर्टल पर ओटीपी आधारित कार्रवाई केवल जनाधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर ही संभव होगी। जिन पेंशनधारियों का मोबाइल नंबर जनाधार में दर्ज नहीं है या बदल गया है, उन्हें पहले जनाधार में अपना मोबाइल नंबर अपडेट कराना होगा।
सभी पेंशनधारी समय रहते सत्यापन कराकर अपनी पेंशन की निरंतरता बनाए रखें। प्रशासन का कहना है कि यह कदम न केवल पेंशन की नियमितता करेगा बल्कि योजनाओं की पारदर्शिता और लाभार्थियों की वास्तविक पहचान को भी मजबूत करेगा।
निर्धारित समयावधि में सत्यापन नहीं कराने पर संबंधित पेंशनधारी की पेंशन स्वतः बंद हो सकती है। लाभार्थियों को किसी भी असुविधा से बचने के लिए जल्द से जल्द सत्यापन कराना चाहिए।
