Pension Verification: सवाई माधोपुर में लोगों की पेंशन पर मंडराया संकट, सत्यापन की डेडलाइन खत्म

जिले में अब तक 79.9 प्रतिशत पेंशनधारियों ने वार्षिक सत्यापन कराया है, यानि अब तक जिले में लक्ष्य एक लाख 71 हजार 344 में से एक लाख 36 हजार 900 पेंशनधारियों ने ही वार्षिक भौतिक सत्यापन कराया है। जबकि अभी तक 34 हजार 444 पेंशनधारियों का भौतिक सत्यापन बकाया है।