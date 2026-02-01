राजस्थान विधानसभा: महुवा बस स्टैंड को लेकर उठी मांग, दौसा जिले में है बस स्टैंड, फिर हिंडौन डिपो क्यों चला रहा शासन?

विधायक मीणा ने सदन को बताया कि महुवा प्रशासनिक रूप से दौसा जिले का हिस्सा है, लेकिन यहां के रोडवेज बस स्टैंड का नियंत्रण वर्तमान में करौली जिले के हिंडौन आगार (डिपो) के पास है। इस भौगोलिक विसंगति के कारण प्रशासनिक कामकाज, वित्तीय स्वीकृतियों और समन्वय में अधिकारियों और आम जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है।