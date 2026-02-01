13 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

दौसा

राजस्थान विधानसभा: महुवा बस स्टैंड को लेकर उठी मांग, दौसा जिले में है बस स्टैंड, फिर हिंडौन डिपो क्यों चला रहा शासन?

महुवा विधायक राजेंद्र मीणा ने विधानसभा में महुवा बस स्टैंड का संचालन हिंडौन डिपो के बजाय दौसा डिपो से करने की मांग उठाई है। विधायक का तर्क है कि ऐसा नहीं होने से प्रशासनिक और वित्तीय कार्यों में बाधा आती है।

less than 1 minute read
Google source verification

दौसा

image

Gajanand Prajapat

Feb 13, 2026

Rajasthan Vidhan Sabha 2 years ago Recruitments were Announced when will the process start

राजस्थान विधानसभा। फाइल फोटो पत्रिका

Dausa News: राजस्थान विधानसभा में महुवा बस स्टैंड के प्रबंधन को लेकर एक अहम मुद्दा गूंजा है। महुवा विधायक राजेंद्र मीणा ने सदन में नियम 295 के तहत विशेष प्रस्ताव रखते हुए मांग की है कि महुवा केंद्रीय बस स्टैंड का संचालन करौली के बजाय दौसा डिपो से किया जाए।

विधायक मीणा ने सदन को बताया कि महुवा प्रशासनिक रूप से दौसा जिले का हिस्सा है, लेकिन यहां के रोडवेज बस स्टैंड का नियंत्रण वर्तमान में करौली जिले के हिंडौन आगार (डिपो) के पास है। इस भौगोलिक विसंगति के कारण प्रशासनिक कामकाज, वित्तीय स्वीकृतियों और समन्वय में अधिकारियों और आम जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

परिवहन मंत्री से की मांग

विधायक ने जानकारी दी कि राज्य सरकार ने बजट में इस बस स्टैंड के कायाकल्प के लिए 1.50 करोड़ रुपए स्वीकृत किए थे। अब जबकि विकास कार्य पूरे हो चुके हैं, तो बेहतर प्रबंधन के लिए इसे दौसा डिपो से जोड़ना बेहद जरूरी है।

उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के माध्यम से परिवहन मंत्री और उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा से आग्रह किया कि जनता की सुविधा और बेहतर बस सेवाओं के लिए महुवा बस स्टैंड का जिम्मा तुरंत दौसा डिपो को सौंपा जाए। इससे न केवल यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि बस स्टैंड के भविष्य के विकास कार्यों में भी तेजी आएगी।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Vidhan sabha: पशुपालन मंत्री ने पूरक प्रश्नों का दिया जवाब, चिकित्सा केंद्रों में रिक्त पदों की जानकारी आई सामने
जयपुर
Rajasthan-Vidhan-Sabha

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

13 Feb 2026 07:03 pm

Hindi News / Rajasthan / Dausa / राजस्थान विधानसभा: महुवा बस स्टैंड को लेकर उठी मांग, दौसा जिले में है बस स्टैंड, फिर हिंडौन डिपो क्यों चला रहा शासन?

बड़ी खबरें

View All

दौसा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

181 पर ​शिकायत की तो कीचड़ से मिली निजात

dausa news
दौसा

Train Update: होली पर हावड़ा-खातीपुरा स्पेशल ट्रेन का होगा संचालन, कई स्टेशनों पर रहेगा ठहराव

Fell from train, young man fell from train, fell from moving train, young man died after falling from train, Bikaner News, Rajasthan News, ट्रेन से गिरा, युवक ट्रेन से गिरा, चलती ट्रेन से गिरा, ट्रेन से गिरे युवक की मौत, बीकानेर न्यूज, राजस्थान न्यूज
दौसा

क्लास में बैठे-बैठे कुर्सी से गिरी 19 साल की छात्रा, हार्ट-अटैक से मौत, कॉलेज में हड़कंप

Student death, student death in Dausa, student death in college, student death due to heart attack, student death due to silent attack, छात्रा की मौत, दौसा में छात्रा की मौत, कॉलेज में छात्रा की मौत, हार्ट अटैक से छात्रा की मौत, साइलेंट अटैक से छात्रा की मौत
दौसा

Dausa Budget News: नए स्टेट हाईवे के लिए 275 करोड़ मंजूर, यहां बनेंगे 2 RUB

RUB
दौसा

Dausa: ‘आखिरी दावत…फिर मौत का सफर’, एक ही गांव के 6 दोस्तों की मौत, दर्दनाक हादसे ने दिया जिंदगीभर का दर्द

Dausa Accident
दौसा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.