13 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

दौसा

181 पर ​शिकायत की तो कीचड़ से मिली निजात

जिला कलक्टर देवेंद्र कुमार ने शुक्रवार को दौसा उपखंड क्षेत्र में मोड़ासानी व झाझरवाला गांवों का दौरा कर राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन (181) के तहत दर्ज शिकायतों के समाधान की जमीनी हकीकत जानी। उन्होंने धरातल पर हुए कार्य का अवलोकन किया और सीधे परिवादियों से संवाद कर उनके समस्याओं के निराकरण की गुणवत्ता की जांच की।मोड़ासानी [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

दौसा

image

rajesh sharma

Feb 13, 2026

dausa news

दौसा के निकट गांव में समस्या सुनते कलक्टर।

जिला कलक्टर देवेंद्र कुमार ने शुक्रवार को दौसा उपखंड क्षेत्र में मोड़ासानी व झाझरवाला गांवों का दौरा कर राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन (181) के तहत दर्ज शिकायतों के समाधान की जमीनी हकीकत जानी। उन्होंने धरातल पर हुए कार्य का अवलोकन किया और सीधे परिवादियों से संवाद कर उनके समस्याओं के निराकरण की गुणवत्ता की जांच की।मोड़ासानी निवासी परिवादी महेश ने जिला कलक्टर को बताया कि गांव के मुख्य रास्ते पर नालियां बंद होने के कारण लगातार कीचड़ की समस्या बनी रहती थी। 181 पर शिकायत के बाद प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नालियों को दुरुस्त कराया और सफाई सुनिश्चित की। इससे अब पूरे गांव को आवागमन में राहत मिली है।

यहां भी मिली राहत

इसी प्रकार झाझरवाला के रामचरण ने बताया कि उनका बैंक खाता काफी समय से जन आधार से नहीं जुड़ पा रहा था। हेल्पलाइन 181 पर शिकायत दर्ज कराने के बाद संबंधित विभाग ने सक्रियता दिखाते हुए उनकी समस्या का समाधान कर दिया। निरीक्षण के दौरान जिला कलक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आमजन की समस्याओं का समाधान केवल कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि उसका वास्तविक लाभ पीड़ित को मिलना चाहिए। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलक्टर लालसोट मनमोहन मीणा, उपखंड अधिकारी संजू मीणा एवं अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

13 Feb 2026 08:04 pm

Hindi News / Rajasthan / Dausa / 181 पर ​शिकायत की तो कीचड़ से मिली निजात

बड़ी खबरें

View All

दौसा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान विधानसभा: महुवा बस स्टैंड को लेकर उठी मांग, दौसा जिले में है बस स्टैंड, फिर हिंडौन डिपो क्यों चला रहा शासन?

Rajasthan Vidhan Sabha 2 years ago Recruitments were Announced when will the process start
दौसा

Train Update: होली पर हावड़ा-खातीपुरा स्पेशल ट्रेन का होगा संचालन, कई स्टेशनों पर रहेगा ठहराव

Fell from train, young man fell from train, fell from moving train, young man died after falling from train, Bikaner News, Rajasthan News, ट्रेन से गिरा, युवक ट्रेन से गिरा, चलती ट्रेन से गिरा, ट्रेन से गिरे युवक की मौत, बीकानेर न्यूज, राजस्थान न्यूज
दौसा

क्लास में बैठे-बैठे कुर्सी से गिरी 19 साल की छात्रा, हार्ट-अटैक से मौत, कॉलेज में हड़कंप

Student death, student death in Dausa, student death in college, student death due to heart attack, student death due to silent attack, छात्रा की मौत, दौसा में छात्रा की मौत, कॉलेज में छात्रा की मौत, हार्ट अटैक से छात्रा की मौत, साइलेंट अटैक से छात्रा की मौत
दौसा

Dausa Budget News: नए स्टेट हाईवे के लिए 275 करोड़ मंजूर, यहां बनेंगे 2 RUB

RUB
दौसा

Dausa: ‘आखिरी दावत…फिर मौत का सफर’, एक ही गांव के 6 दोस्तों की मौत, दर्दनाक हादसे ने दिया जिंदगीभर का दर्द

Dausa Accident
दौसा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.