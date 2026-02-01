181 पर ​शिकायत की तो कीचड़ से मिली निजात

जिला कलक्टर देवेंद्र कुमार ने शुक्रवार को दौसा उपखंड क्षेत्र में मोड़ासानी व झाझरवाला गांवों का दौरा कर राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन (181) के तहत दर्ज शिकायतों के समाधान की जमीनी हकीकत जानी। उन्होंने धरातल पर हुए कार्य का अवलोकन किया और सीधे परिवादियों से संवाद कर उनके समस्याओं के निराकरण की गुणवत्ता की जांच की।मोड़ासानी निवासी परिवादी महेश ने जिला कलक्टर को बताया कि गांव के मुख्य रास्ते पर नालियां बंद होने के कारण लगातार कीचड़ की समस्या बनी रहती थी। 181 पर शिकायत के बाद प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नालियों को दुरुस्त कराया और सफाई सुनिश्चित की। इससे अब पूरे गांव को आवागमन में राहत मिली है।