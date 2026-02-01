181 पर ​शिकायत की तो कीचड़ से मिली निजात

दौसा के निकट गांव में समस्या सुनते कलक्टर।
जिला कलक्टर देवेंद्र कुमार ने शुक्रवार को दौसा उपखंड क्षेत्र में मोड़ासानी व झाझरवाला गांवों का दौरा कर राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन (181) के तहत दर्ज शिकायतों के समाधान की जमीनी हकीकत जानी। उन्होंने धरातल पर हुए कार्य का अवलोकन किया और सीधे परिवादियों से संवाद कर उनके समस्याओं के निराकरण की गुणवत्ता की जांच की।मोड़ासानी निवासी परिवादी महेश ने जिला कलक्टर को बताया कि गांव के मुख्य रास्ते पर नालियां बंद होने के कारण लगातार कीचड़ की समस्या बनी रहती थी। 181 पर शिकायत के बाद प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नालियों को दुरुस्त कराया और सफाई सुनिश्चित की। इससे अब पूरे गांव को आवागमन में राहत मिली है।
यहां भी मिली राहत
इसी प्रकार झाझरवाला के रामचरण ने बताया कि उनका बैंक खाता काफी समय से जन आधार से नहीं जुड़ पा रहा था। हेल्पलाइन 181 पर शिकायत दर्ज कराने के बाद संबंधित विभाग ने सक्रियता दिखाते हुए उनकी समस्या का समाधान कर दिया। निरीक्षण के दौरान जिला कलक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आमजन की समस्याओं का समाधान केवल कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि उसका वास्तविक लाभ पीड़ित को मिलना चाहिए। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलक्टर लालसोट मनमोहन मीणा, उपखंड अधिकारी संजू मीणा एवं अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।
