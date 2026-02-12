Dausa Budget News: नए स्टेट हाईवे के लिए 275 करोड़ मंजूर, 47.50 करोड़ से यहां बनेंगे 2 RUB; दौसा के लिए हुई ये बड़ी घोषणाएं

1. दौसा में नमो नर्सरी की स्थापना की जाएगी। इससे फायदा होगा।

2. कालेडा नहर से होते हुए कैलाई (एनएच-21) वाया भोजपुरा तक मिसिंग लिंक सड़क बनाई जाएगी।

3. मगलाय से रलावता रोड वाया गुर्जर बंध की ढाणी तक मिसिंग लिंक सड़क निर्माण पांच किलोमीटर लम्बा बनेगा।

4. बांदीकुई में संत श्रीदुर्बलनाथ का पेनोरमा निर्माण।

5. दौसा में अलवर-बांदीकुई खण्ड में रेलवे क्रॉसिंग 133/6-7 किमी एलसी 157 पर आरयूबी निर्माण के लिए 35 करोड़।

6. दौसा में बांदीकुई-जयपुर खण्ड में रेलवे क्रॉसिंग 180/5-6 किमी एलसी-182 पर आरयूबी निर्माण के लिए 12.50 करोड़।

7. मनोहरपुर-खेड़ला क्षेत्र में एनीकटों के निर्माण एवं जीर्णोद्वार के लिए बजट जारी किया गया है।

8. दौसा जिले में रूरल टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पर्यटकों के लिए होम स्टे चलाने वाले व्यक्तियों को बैंक ऋण पर ब्याज अनुदान दिया जाएगा।

9. दौसा जिला कारागृह में आधुनिक मुलाकात कक्षों का निर्माण करवाया जाएगा। कारागृहों में बंदियों को अपनी दैनिक उपयोग की वस्तुओं को रखने के लिए दौसा जिला कारागृहों में लॉकर्स का निर्माण करवाया जाना प्रस्तावित है।

10. लवाण में देवनारायण बालक छात्रावास बनेगा।

11. बांदीकुई में पालिका भवन के लिए पांच करोड़ रुपए मंजूर।

12. दौसा में सहकारी उपभोक्ता विक्रय केन्द्र खुलेगा।

13. गढ़ोरा में पशु चिकित्सा संस्थान खोलने की घोषणा से फायदा होगा।

14. महुवा में कृषि सहायक निदेशक कार्यालय खुलेगा।

15. दौसा में मास्टर ड्रेनेज प्लान बनाया जाएगा।