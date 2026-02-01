Rajasthan Road Accident: बहनों की डोली से पहले उठी भाई की अर्थी, एक साथ हुआ छह दोस्तों का अंतिम संस्कार

दरअसल, जयपुर-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर कैलाई गांव के निकट मंगलवार देर रात तेज रफ्तार एक कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर पार कर दूसरी ओर से जा रहे ट्रक से जा टकराई। हादसे में छह युवकों की मौत हो गई। छह दोस्त नजदीकी गांव कांदोली के दोस्त की शादी में आभानेरी गांव से घर लौट रहे थे। हादसा इतना खतरनाक था कि सभी लोग कार में बुरी तरह से फंस गए। जिसको पास के होटल कर्मचारियों व ग्रामीणों व पुलिस प्रशासन की सहायता से कार को क्रेन से खींचकर बाहर निकाला।