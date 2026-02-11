11 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

दौसा

Rajasthan Accident: राजस्थान के दौसा में भीषण हादसा, 6 लोगों की दर्दनाक मौत, कार में बुरी तरह चिपक गए शव; हाईवे पर मची चीख-पुकार

Dausa Road Accident: राजस्थान के दौसा जिले में देर रात हुए भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई।

2 min read
Google source verification

दौसा

image

Anil Prajapat

Feb 11, 2026

dausa accident
Play video

हादसे के बाद क्षतिग्रस्त कार। फोटो: पत्रिका

दौसा। राजस्थान के दौसा जिले में देर रात हुए भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा जयपुर-आगरा नेशनल हाईवे पर कैलाई गांव के पास देर रात करीब 11 बजे हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची।

पुलिस के अनुसार कार में सवार सभी लोग कालाखो के रहने वाले थे, जो एक शादी समारोह में शामिल होकर वापस लौट रहे थे। तभी तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराने के बाद दूसरी तरफ चल रहे ट्रेलर में जा घुसी। हादसे में कार पूरी तरह चकनाचूर हो गई और कार सवार सभी लोगों की मौत हो गई।

4 युवकों की मौके पर ही मौत

हादसा इतना जबरदस्त था कि चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, 2 गंभीर घायलों में से एक युवक ने दौसा के सरकारी अस्पताल में दम तोड़ दिया। इसके अलावा एक युवक की जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई।

कार में बुरी तरह फंसे शव

तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर पार कर दूसरी ओर से चल रहे ट्रेलर में घुस गई। ऐसे में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसा इतना जबर्दस्त था कि युवक कार के अंदर बुरी तरह से फंस गए। ऐसे में मृतकों शवों और घायलों को निकालने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। ट्रेलर में घुसी कार को क्रेन से अलग किया गया।

मृतकों की हुई पहचान

कार सवार सभी युवक दौसा जिले के कालाखो गांव के रहने वाले थे। मृतकों की पहचान समय सिंह पुत्र राम सिंह योगी, लोकेश पुत्र गोवर्धन योगी, दिलखुश पुत्र बनवारी योगी, मनीष पुत्र हरिमोहन योगी, अंकित पुत्र लालाराम बैरवा और नवीन के रूप में हुई है।

ये भी पढ़ें

Jaipur Accident: जिस घर में गूंजने वाली थी किलकारी, वहां अब सिर्फ चीखें और सिसकियां; 3 जिंदगियां सड़क हादसे में खत्म
जयपुर
Jaipur Road Accident

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

accident death

big accident in Rajasthan

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

11 Feb 2026 08:32 am

Published on:

11 Feb 2026 08:16 am

Hindi News / Rajasthan / Dausa / Rajasthan Accident: राजस्थान के दौसा में भीषण हादसा, 6 लोगों की दर्दनाक मौत, कार में बुरी तरह चिपक गए शव; हाईवे पर मची चीख-पुकार

पत्रिका लाइव अपडेट

Rajasthan Budget 2026 Live Updates: वित्त मंत्री दीया कुमारी पेश करेंगी बजट, राजस्थान के लिए खुलेगा सौगातों का पिटारा

Rajasthan budget 2026 Live Updates
जयपुर

बड़ी खबरें

View All

दौसा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

आ जाओ दोस्तों एक फोटो हो जाए… और कुछ देर बाद बिछड़ गए हमेशा के लिए, जवान बेटों के शव देख रोया पूरा गांव

दौसा

Rajasthan Roadways: राजस्थान रोडवेज के बेड़े में शामिल होंगी 445 नई बसें, आपके जिले को कितनी बसें मिलेंगी? देखें पूरी डिटेल

Rajasthan-Roadways-new-bus
दौसा

Mandi Bhav: नई सरसों की बंपर आवक से गुलजार हुई राजस्थान की मंडी, इस साल होगी रिकॉर्ड तोड़ पैदावार?

Mustered Bumper Arrival
दौसा

Mayra Scheme: अनोखा भात भरने पहुंचे पदाधिकारी, सरस डेयरी की मायरा योजना, बेटियों की शादी में देते हैं 21,000 रुपए

Saras Dairy Unique Bhaat
दौसा

जयपुर से सटे राजस्थान के इस शहर में केवल 6750 प्रति वर्ग मीटर में प्लॉट लेने का मौका, आज ही करें आवेदन

plot scheme
दौसा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.