Rajasthan Accident: राजस्थान के दौसा में भीषण हादसा, 6 लोगों की दर्दनाक मौत, कार में बुरी तरह चिपक गए शव; हाईवे पर मची चीख-पुकार

तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर पार कर दूसरी ओर से चल रहे ट्रेलर में घुस गई। ऐसे में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसा इतना जबर्दस्त था कि युवक कार के अंदर बुरी तरह से फंस गए। ऐसे में मृतकों शवों और घायलों को निकालने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। ट्रेलर में घुसी कार को क्रेन से अलग किया गया।