Jaipur Accident: जिस घर में गूंजने वाली थी किलकारी, वहां अब सिर्फ चीखें और सिसकियां; 3 जिंदगियां सड़क हादसे में खत्म

बता दें कि हादसे में बाइक पर सवार एक ही परिवार के तीन सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तत्काल उप जिला अस्पताल जमवारामगढ़ ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी हालत नाजुक होने पर एसएमएस अस्पताल जयपुर रेफर किया गया। इलाज के दौरान तीनों ने दम तोड़ दिया।