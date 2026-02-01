कोटा हादसा: बिरयानी खाने आया था लक्ष्मण, मलबे में दबकर चली गई जान, रेस्टोरेंट संचालक का पैर कटा

एसआइ किशोर लाल ने बताया कि मृतक बालक की पहचान नहीं होने पर पुलिस ने घर-घर जाकर लोगों को उसकी फोटो दिखाई। उसके बाद उसके परिजनों का पता चला। उन्होंने मृतक की पहचान लक्ष्मण गुजराती के रूप में की। मृत बालक के पिता की डेढ़ वर्ष पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। परिवार में वह सबसे बड़ा लड़का था। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण शव ले जाने के लिए भी पैसे नहीं थे। ऐसे में कर्मयोगी संस्थान की मदद से पुलिस ने नि:शुल्क व्यवस्था करवाई। जवाहर नगर थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया।