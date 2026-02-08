Kota Building Collapse: ‘भागो-भागो, बिल्डिंग गिर रही है’, चंद सेकंड में ढहा रेस्टोरेंट; प्रत्यक्षदर्शी बोले- मलबे के ढेर से आती रही आवाजें

प्रत्यक्षदर्शी घायल छात्र पूरब मीणा ने बताया कि वह दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने गए थे, लेकिन पहले से वेटिंग चल रही थी। इस कारण हम दोस्त रेस्टोरेंट के बाहर खड़े होकर इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान रेस्टोरेंट के अंदर से अचानक किसी ने जोर से चिल्लाते हुए कहा- भागो-भागो, बिल्डिंग गिर रही है। संभल पाते, उससे पहले ही बिल्डिंग धड़ाम से गिर गई। घटना का पल बेहद डरावना था। ऐसा महसूस हुआ जैसे भूकंप आ गया हो। एक तेज़ झटका लगा और पत्थर आकर मेरे ऊपर गिरा। इस अफरा-तफरी में कई लोग घायल हुए। किसी के कंधे में चोट आई, तो एक बुज़ुर्ग अंकल की पैर की हड्डी टूट गई।