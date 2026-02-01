इटावा में श्रीराम महायज्ञ की पूर्णाहुति, भंडारे में डेढ़ लाख से चखा प्रसाद

इटावा. नगर के श्रीराम जानकारी मंदिर में चल रहा तीन दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा व नवकुंडात्मक संगीतमय महायज्ञ की पूर्णाहुति शनिवार को बाबा परमहंस त्यागी के सान्निध्य में हुई। 25 पंडितों की टोली ने महायज्ञ कराया। कार्यक्रम में देशभर से करीब 300 से अ​धिक साधु-संत पहुंचे। समापन पर हुए भंडारे में करीब डेढ़ लाख से अ​धिक श्रद्धालुओं ने प्रसाद चखा। लगभग 111 बोरी शक़्कर लग चुकी है। इटावा नगर के प्रमुख खातौली, पीपल्दा, गेंता, कोटा चारों मार्ग जाम रहे। गांवों से आने वाले लोगों के वाहनों की पार्किंग व्यवस्था नगर के बाहर की गई थी। भोजन में सभी को पुड़ी, सब्जी, मोतिया खिलाया। प्रत्येक काउंटर का नाम महापुरुषों के पर नाम रखे गए। महिलाओं के लिए अलग से काउंटर व्यवस्था थी। 150 से अ​धिक जवानों ने व्यवस्था संभाली।