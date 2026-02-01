Bhimsagar Dam: भीमसागर बांध का 16 करोड़ की लागत से होगा जीर्णोद्धार, विभाग ने वर्क ऑर्डर किए जारी, बदल जाएगी सूरत

जल संसाधन विभाग के अधिकारी ने बताया कि बांध की दोनों नहरों पर नवीन सलूज गेट लगाने का कार्य भी इस दौरान किया जाएगा। इस वक्त बांध की नहरों पर करीब 20 फीट से अधिक पानी है, इसके चलते किसानों के बीच अफवाह फैली हुई है कि यह पानी व्यर्थ ही बहाया जाएगा। परन्तु विभाग ने बताया कि ऐसा नहीं होगा। हम लोग इस पानी को रोकने के लिए कॉपर डैम बनाकर नवीन गेट नहरों में लगाने का काम करेंगे। इससे पानी की बर्बादी नहीं होगी। बांध में जो पानी शेष बचागा वह किसानों के लिए सुरक्षित रहेगा।