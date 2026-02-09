खुशखबरी: राजस्थान के इस बांध का होगा जीर्णोद्धार, 16 करोड़ 30 लाख की राशि स्वीकृत

दरअसल राजस्थान पत्रिका में गत 28 दिसंबर 2024 को बूढ़ा हो रहा भीमसागर बांध, उपचार जरूरी शीर्षक से खबर प्रकाशित करने के बाद सरकार ने संज्ञान लिया। श्रंखलाबंद तरीके लगातार खबरों का प्रकाशन करने के बाद राज्य सरकार द्वारा गत बजट में भीमसागर बांध को लेकर करीब 16 करोड़ 30 लाख की राशि जल संसाधन विभाग को स्वीकृति कर दी। विभाग द्वारा संवेदक को 27 जनवरी 2026 को निर्माण कार्य शुरू करवाने के वर्कऑर्डर जारी कर दिए हैं।