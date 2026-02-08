4 KM का सफर, 70 रुपए टोल टैक्स, राजस्थान में यहां टोल नाके को लेकर ग्रामीणों में भारी रोष

ग्रामीणों ने बताया कि कई बार टोल कर्मचारियों से छूट को लेकर बात करने पर बहस की स्थिति बन जाती है। मजबूरी में लोगों को रुपए देकर जाना पड़ता है। इससे आमजन में रोष बढ़ता जा रहा है। क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि स्थानीय निवासियों की टोल टैक्स से राहत दी जाए या पास की व्यवस्था की जाए, ताकि रोजाना सफर करने वालों को बार-बार भुगतान न करना पड़े। क्षेत्र के लोगों ने मांग की करीब 20 से 25 किलोमीटर क्षेत्र में आने वाले गांव के घरेलू वाहनों को इस टोल से पूरी तरह मुक्ति मिले। इससे उनको आर्थिक नुकसान नहीं उठाना पड़े।