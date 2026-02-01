एसपी बने राहतवीर, सडक़ हादसे में घायल पिता और दो मासूम को लेकर पहुंचे अस्पताल

जानकारी के अनुसार झालरापाटन के गिंदौर निवासी हजारीलाल अपनी बेटी अक्षिता [7] और अक्षिदा [6] को स्कूल से लेकर मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे। झालावाड़ रोड पर एक अन्य मोटरसाइकिल पर आ रहे दो युवकों ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी। टक्कर से तीनों सडक़ पर गिर गए और लहुलूहान हो गए। उसी समय वहां से गुजर रहे एसपी अमित कुमार की उन पर नजर पड़ी तो उन्होंने अपनी कार रोकी और तीनों घायलों को अपनी गाड़ी में बिठाकर सीधे एसआरजी अस्पताल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में चिकित्सकों को घायलों को लेकर आने की सूचना दे दी। तीनों को इमरजेंसी में ले जाकर उपचार कराया गया।