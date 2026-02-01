5 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

झालावाड़

एसपी बने राहतवीर, सडक़ हादसे में घायल पिता और दो मासूम को लेकर पहुंचे अस्पताल

झालावाड़ झालरापाटन से झालावाड़ लौट रहे पुलिस अधीक्षक अमित कुमार गुरुवार को खुद राहतवीर बन गए। अपनी दो मासूम बेटियों को स्कूल से लेकर लौटते समय एक व्यक्ति मोटरसाइकिल दुर्घटना में घायल हो गया। वहां से गुजर रहे एसपी अमित कुमार की उन पर नजर पड़ी तो तत्काल तीनों को अपनी गाड़ी में बिठाया और [&hellip;]

2 min read
Google source verification

झालावाड़

image

Hari Singh Gujar

Feb 05, 2026

झालावाड़ झालरापाटन से झालावाड़ लौट रहे पुलिस अधीक्षक अमित कुमार गुरुवार को खुद राहतवीर बन गए। अपनी दो मासूम बेटियों को स्कूल से लेकर लौटते समय एक व्यक्ति मोटरसाइकिल दुर्घटना में घायल हो गया। वहां से गुजर रहे एसपी अमित कुमार की उन पर नजर पड़ी तो तत्काल तीनों को अपनी गाड़ी में बिठाया और एसआरजी अस्पताल में लाकर उपचार कराया। तीनों को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।

जानकारी के अनुसार झालरापाटन के गिंदौर निवासी हजारीलाल अपनी बेटी अक्षिता [7] और अक्षिदा [6] को स्कूल से लेकर मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे। झालावाड़ रोड पर एक अन्य मोटरसाइकिल पर आ रहे दो युवकों ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी। टक्कर से तीनों सडक़ पर गिर गए और लहुलूहान हो गए। उसी समय वहां से गुजर रहे एसपी अमित कुमार की उन पर नजर पड़ी तो उन्होंने अपनी कार रोकी और तीनों घायलों को अपनी गाड़ी में बिठाकर सीधे एसआरजी अस्पताल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में चिकित्सकों को घायलों को लेकर आने की सूचना दे दी। तीनों को इमरजेंसी में ले जाकर उपचार कराया गया।

जिले में 41 राहतवीरों का सम्मान

गौरतलब है कि झालावाड़ में गत सितम्बर में पुलिस, प्रशासन और परिवहन विभाग ने राहतवीर योजना शुरू की है, जिसमें सडक़ हादसे में किसी घायल को तत्काल अस्पताल पहुंचाने पर हर माह ऐसे राहतवीर लोगों को सम्मानित किया जाता है। उन्हें प्रशंसा पत्र के साथ ही कुछ न कुछ उपहार या स्मृति चिंह भेंट किए जाते है। जिले में दिसम्बर तक कुल 41 राहतवीरों का सम्मान किया गया है। सितम्बर में 10,अक्टूबर में 7, नवम्बर में 13 और दिसम्बर में 11 जनों को राहतवीर योजना में सम्मानित किया।

केन्द्र की राहवीर योजना

इसके अलावा केन्द्रीय परिवहन मंत्रालय ने राहवीर योजना शुरू कर रखी है, जिसमें सडक़ हादसे में गंभीर घायल को गोल्डन आवर [दुर्घटना के बाद पहले एक घण्टे के भीतर] में अस्पताल पहुंचाकर उसकी जान बचाने वाले व्यक्ति को 25 हजार रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ख दस राह वीरों को एक लाख रुपए, प्रमाण पत्र और ट्रॉफी से सम्मानित किया जाता है। एक व्यक्ति साल में अधिकतम पांच बार पुरस्कार के पात्र हो सकता है। इस योजना के तहत घायल को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को कानूनी कार्रवाई से मुक्त रखा गया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

05 Feb 2026 08:18 pm

Hindi News / Rajasthan / Jhalawar / एसपी बने राहतवीर, सडक़ हादसे में घायल पिता और दो मासूम को लेकर पहुंचे अस्पताल

बड़ी खबरें

View All

झालावाड़

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

170 किमी दूर मप्र में जाकर झालावाड़ पुलिस ने एमडी ड्रग्स की फैक्टरी पकड़ी

झालावाड़

Rajasthan Rain: ओलावृष्टि के बाद तेज हवाओं के साथ हुई बारिश, फसलों को हुआ भारी नुकसान

झालावाड़

जिले में मुख कैंसर के 1078 , स्तन कैंसर के 578 मरीज आए सामने, समय पर इलाज से बचाव संभव

झालावाड़

विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में ठोस आधार वाला बजट- बैरवा

झालावाड़

राजस्थान में फ्री रोडवेज यात्रा में बड़ा फर्जीवाड़ा, 7 लोग गिरफ्तार, इस तरह हो रहा था दुरुपयोग

Rajasthan Roadways Free Bus Travel
झालावाड़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.