बीएससी-बीएड पास ‘योगाटीचर’ बनी कातिल, सात साल बाद जेल से छूटकर आए भाई के हत्यारे को भाभी के साथ मिलकर दी दर्दनाक मौत

इस घटना ने दो परिवारों के बच्चों का भविष्य संकट में डाल दिया। काली बाई के दो बेटे विशाल (13) और अरुण (10) हैं। प्रेम बाई, जिनके पति का पहले ही निधन हो चुका है, अपनी तीन बेटियों काजल (11), निशा (10) और प्रिंशा (7) का पालन-पोषण कर रही थी। अब तीनों महिलाएं पुलिस की गिरफ्त में हैं और घर में बुजुर्ग दादा-नाना पर बच्चों की जिम्मेदारी आ गई। वहीं परिवार के सामने रोजी-रोटी से लेकर बच्चों की पढ़ाई तक का संकट खड़ा हो गया है। गांव में चर्चा है कि भाई की मौत का दर्द बहनों के भीतर सालों से दबा था, जो अंततः प्रतिशोध में बदल गया।