Jhalawar: स्कूल में बनाई रील सोशल मीडिया पर हुई वायरल, एक्शन में आया शिक्षा विभाग, प्रिंसिपल को दे दिया ये नोटिस

नोटिस में कहा गया कि उक्त कृत्य से शिक्षा विभाग की छवि धूमिल हुई है और यह विभागीय नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। साथ ही उल्लेख किया कि संस्था प्रधान होने के बावजूद प्रधानाचार्य की इस प्रकार की गतिविधि पर कोई कार्यवाही नहीं की गई और न ही उच्च कार्यालय को सूचित किया गया, जो कर्तव्यों के प्रति लापरवाही को दर्शाता है।