प्रशासन की अनदेखी: जर्जर भवन से कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा

झालावाड़ शहर में पीजी कॉलेज के पास लंबे समय से कॉलेज के छात्रावास अधीक्षक का खंडहर भवन मोहल्लेवासियों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। यहां कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। किसी समय अधीक्षक आवास में करीब एक दर्जन कमरे बने हुए थे, जिसमें पीजी कॉलेज के हॉस्टल वार्डन रहते थे। लेकिन अभी ये खंडहर में तब्दील हो चुका है। इसका पूरा गेट टूटा हुआ है,ऐसे में यहां दिन में बच्चे खेलते रहते हैं। कभी उन पर भी गिर सकता है। आला अधिकारी अनदेखाकर निकल रहे- पीजी कॉलेज के ऑडिटोरियम में आए दिन सरकारी योजनाओं व नई योजनाओं के लिए आयोजन होते हैं, उनमें शिक्षा विभाग के अधिकारियाें से लेकर जिला कलक्टर तक यहीं से होकर ऑडिटोरियम में जाते हैं। लेकिन उन्होने भी किसी इस तरफ ध्यान नहीं दिया है। ऐसे में यहां कभी बड़ा हादसा हो सकता है, जिम्मेदारों की अनदेखी के कारण इन दिनों यह खंडहर नशेडियों का ठिकाना बना हुआ है।