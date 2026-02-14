गांवों में तेज हुई पंचायत चुनाव की सरगर्मी , जिले में पहली बार 19 नए सरपंच बनेंगे

गौरतलब है कि लंबे इंतजार के बाद सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक राज्य सरकार को 15 अप्रेल तक पंचायती राज व्यवस्था के चुनाव संपन्न करवाने हैं। इस प्रक्रिया में राज्य सरकार ने जिला परिषद व पंचायत समितियों का परिसीमन भी कर वाडोZ की फाइनल सूची जारी कर दी है। अब अधिक आबादी वाली कई ग्राम पंचायतों में भी वाडोZं की संख्या में फेरबदल कर संख्या बढ़ाई गई है। जिले में करीब 200 नए वार्ड बनाए गए है। इन वार्डों से चुने जाने वाले वार्ड पंच न केवल ग्राम पंचायत की सरकार का हिस्सा बनेंगे, बल्कि भविष्य में सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य जैसी बड़ी जिम्मेदारियां निभाकर राजनीति की दिशा भी तय करेंगे।