झालावाड़ के सिपाही की शादी में शामिल हुए तस्कर समेत 8 अपराधी, एसपी ने किया सेवा से बर्खास्त

एसपी अमित कुमार ने बताया कि भालता थाने में तैनात सिपाही अशोक विश्नोई मूलतः नागौर का रहने वाला है। गत एक और दो फरवरी को नागौर में उसकी शादी के कार्यक्रम थे। इस कार्यक्रम में झालावाड़ और मध्यप्रदेश के कई मादक पदार्थ तस्कर शामिल हुए। इनमें झालावाड़ का पप्पू तंवर उर्फ टोल, दुर्गालाल उर्फ दुर्गाशंकर तंवर, रमेश तंवर, रामगोपाल तंवर, रामबाबू ,अतीक मोहम्मद, मांगीलाल भील और चैन सिंह तंवर शामिल है।